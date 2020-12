Filmul documentar ''1989. Jurnalul unei Revoluţii'', producţie TNB - miercuri, în premieră online

06:50

Şeful Pentagonului, Christopher Miller, a fost printre primii americani care s-au vaccinat luni împotriva COVID-19 şi a primit vaccinul în faţa camerelor de filmat pentru a încuraja publicul să facă acelaşi lucru, informează AFP. "When @realDonaldTrump announced Operation Warp Speed in May, doubters thought it couldn't be done. Today, as the DOD begins the vaccine's nationwide rollout, I hope all Americans will roll up their sleeves for a little stick to end our biggest challenge since WWII." A/SD Miller pic.twitter.com/hNWaJF5dqs— Department of Defense (@DeptofDefense) December 15, 2020 Ministrul interimar al apărării a fost filmat în timp ce era vaccinat la spitalul militar Walter Reed dintr-o suburbie a Washingtonului."Asta e tot!? Păi, chiar nu doare deloc!" a glumit şeful Pentagonului, Christopher Miller, în timp ce era vaccinat.SUA au depăşit pragul de 300.000 de persoane care au decedat ca urmare a bolii provocate de noul coronavirus.Pentagonul a anunţat săptămâna trecută că deşi primele doze ale vaccinului sunt destinate în primul rând personalului medical militar, ministrul şi ofiţerii de rang înalt ai armatei americane se vor oferi voluntari pentru a fi vaccinaţi, într-un mod cât mai public, pentru a transmite mesajul eficacităţii şi siguranţei vaccinului.Pe lângă Christopher Miller, adjunctul său, David Norquist, şeful statului major Mark Milley, precum şi toţi generalii din statul major urmează să fie vaccinaţi.Această campanie de vaccinare, cea mai mare din istoria SUA, vizează iniţial persoanele cele mai expuse infectării: îngrijitorii medicali şi cei care locuiesc în căminele de bătrâni.Aproximativ trei milioane de doze urmează să fie distribuite până miercuri. Intenţia este aceea de a vaccina aproximativ 20 de milioane de americani până la sfârşitul lunii decembrie şi 100 de milioane până la sfârşitul lunii martie 2021. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)