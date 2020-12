ALERTĂ europeană - Biscuiți și sărățele cu susan, retrași de la vânzare din cauza contaminării cu oxid de etilenă

10:00

Numarul cazurilor noi raportat luni, 14 decembrie, pentru Bucuresti este de 556, cu mult mai mic fata de cel raportat cu o zi in urma: 1.142 de cazuri. Cercetatorul Octavian Jurma spune insa ca saptamana viitoare, cel mai probabil, se va depasi pragul de 100.000 de cazuri in Bucuresti, in conditiile in care cifra totala de imbolnaviri de la inceputul pandemiei si pana acum se ridica la 86.225.