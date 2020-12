Călin Popescu Tăriceanu, trimis în judecată pentru abuz în serviciu: A menţinut în funcţie un senator incompatibil - Parchetul General

11:30

Într-un articol de opinie publicat în Washington Post şi intitulat „We are over-cleaning in response to covid-19” (Curăţăm în exces suprafeţe ca răspuns la COVID-19), trei profesori americani în sănătate publică şi ingineria mediului spun că nu „există niciun caz documentat de transmitere a virusului bolii COVID-19 de pe suprafeţe”.