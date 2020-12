Tipa cu Lexusu’ îl bate măr pe Arogantu’ cu BMW. O oarecare jumătate de oră în trafic de București

22:30

Deși sperăm cu toții să scăpăm cât mai repede de pandemia de coronavirus, se pare că se dezvoltă anumite tulpini care încetinesc și chiar complică acest lucru. În Marea Britanie, o nouă tulpină de coronavirus […] The post Alertă în Marea Britanie! O nouă tulpină de SARS-CoV-2 a început să se răspândească appeared first on Cancan.ro.