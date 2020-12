Iliescu (Patria Bank): Orice euro adus în capitalul unei bănci are un efect de multiplicare de cel puţin 6 euro

10:50

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, a declarat, pentru AGERPRES, că boxerii români au avut în 2020 rezultate peste aşteptări, în ciuda îngrădirilor şi restricţiilor impuse de autorităţi ca urmare a pandemiei de coronavirus.Calificarea lui Cosmin Gîrleanu la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi cele 12 medalii obţinute la Campionatele Europene de tineret şi juniori reprezintă performanţele anului în boxul românesc."A fost un an greu din punct de vedere al activităţii, ca pentru toate celelalte sporturi, cu îngrădiri, cu restricţii, cu disfuncţionalităţi, cu întreruperi şi schimbări de planuri şi pregătire din cauza pandemiei... o multitudine de lucruri cu care nu ne-am mai întâlnit niciodată cu ele până acum. Însă din punct de vedere al rezultatelor boxul românesc stă foarte, foarte bine. Aş putea spune că a fost un an peste aşteptări. Faptul că vom fi prezenţi la Jocurile Olimpice, după calificarea lui Gîrleanu, este realizarea anului. Dar sunt şi celelalte rezultate din ultimele luni. În noiembrie şi decembrie am avut două Campionate Europene, la băieţi şi fete. Mai întâi ne-am întors cu o medalie de aur şi una de bronz din Muntenegru, de la Campionatele Europene de tineret, 17-18 ani. Iar apoi am reuşit 10 medalii la Campionatele Europene de juniori, 15-16 ani, de la Sofia, adică două de aur, două de argint şi şase de bronz. Rezultate surprinzătoare dacă pot spune, ţinând cont că pregătirea specifică la noi a început foarte târziu. Pentru că noi am întrerupt activitatea de pregătire specifică boxului în luna martie şi am reluat-o abia în octombrie. Dar sportivii au fost ţinuţi pe linia de plutire, ca să spun aşa, prin conştiinciozitatea antrenorilor... care au ţinut permanent legătura cu sportivii. Aşa a fost menţinută o continuitate în pregătire fiecare acasă la el", a spus preşedintele.Cîtea susţine că întârzierea cu care autorităţile române au acordat permisiunea boxerilor să îşi reia pregătirea specifică a fost o greşeală."Întârzierea cu care ni s-a permis să ne reluăm antrenamentele specifice a fost o greşeală, o lipsă de inspiraţie, o lipsă de consultare a celor cu putere de decizie. Pentru că era suficient să ne uităm peste gard... adică să se fi uitat la francezi, la nemţi, la englezi. Sau la italieni şi spanioli, care au avut focare de coronavirus mult, mult mai accentuate decât noi, şi nu au întrerupt absolut deloc pregătirea. Deci sportul acolo nu a fost întrerupt niciodată. Normal, cu respectarea unor condiţii de securitate, dar sportul a continuat. Eu le mulţumesc însă antrenorilor noştri care s-au implicat cu toată dăruirea. Şi având şi nişte copii de excepţie, toate aceste lucruri au dus la rezultatele de la europenele de tineret şi juniori", a afirmat Vasile Cîtea.Acesta a menţionat pugiliştii români au fost dezavantajaţi în comparaţie cu cei străini, dar cu toate acestea rezultatele au apărut."Pandemia ne-a afectat cu siguranţă, pentru că din cauza acestui virus s-a întrerupt turneul de calificare la Jocurile Olimpice unde noi am reuşit să calificăm un sportiv, pe Cosmin Gîrleanu, şi eram la un singur meci de a mai califica alţi doi, Andrei Arădoaie la masculin şi Lăcrămioara Perijoc la feminin. Noi eram toţi setaţi, toţi ne gândeam numai la Jocuri, la calificare, aveam planurile făcute, dat s-a stopat totul. Aşa că a trebuit să regândim totul, să ne adaptăm la situaţie, pentru că faţă de alte ţări, după cum spuneam, noi două luni n-am putut ieşi din casă. Şi trebuia să vedem cum facem să ne pregătim. Deci a fost un dezavantaj mare al sportivilor noştri faţă de cei străini. Ei au continuat, au avut competiţii, turnee, au făcut pregătire comună... noi am reluat aceste lucruri pe ultima sută de metri. Dacă noi aveam toate aceste lucruri, pentru boxul românesc situaţia ar fi fost mult mai bună la aceste Europene, dar eu îi mulţumesc lui Dumnezeu şi pentru aceste rezultate. E o vorbă care spune că 'nemulţumitului i se ia darul'. Deci noi suntem foarte fericiţi cu ce am realizat anul ăsta, suntem satisfăcuţi. Am avut sprijinul necondiţionat al COSR, şi trebuie subliniat asta... am avut şi sprijinul MTS, aşa cum a fost el. Nu prea au reuşit, dar aşa cum au reuşit tot a fost ceva... mă refer la faptul că finanţarea unor competiţii MTS şi-a adus aportul la rezultatele obţinute de Federaţia Română de Box în 2020", a explicat el.Vasile Cîtea speră ca fraţii Cosmin şi Daniel Gîrleanu să repete performanţele altor perechi de fraţi care au rămas în istoria boxului românesc."Să dea Dumnezeu ca fraţii Gîrleanu să fie pentru boxul românesc noii fraţi Simion, noii fraţi Cuţov, sau, de ce nu, noii fraţi Vaştag. Să dea Dumnezeu ca Daniel (campion european la juniori) şi Cosmin (calificat la JO de la Tokyo) să aibă un traseu ca al celorlalţi fraţi din boxul românesc, pentru că toţi vom avea de câştigat. Eu chiar cred, văzând aceşti copii care vin din spate, că despre boxul românesc vom vorbi la superlativ în următorii doi ani. Boxul românesc va avea personalităţi de talie mondială la care boxul internaţional se va raporta cu respect. Iar rezultatele confirmă ce spun eu. Şi dacă tot vorbim de fraţi, trebuie să subliniez implicarea lui Dorel Simion la nivel de juniori, unde a pus temelia pentru boxul de mare performanţă. El a identificat atât sportivii talentaţi care au maximum de potenţial, cât şi antrenorii cu care a făcut echipă", a subliniat Cîtea.Calendarul competiţional pe anul 2020 a fost realizat în proporţie de 100%, chiar dacă unele competiţii au fost comprimate."Din fericire, noi în intern am reuşit să închidem tot calendarul competiţional. Cu amânări, cu întreruperi, cu probleme de tot felul, dar calendarul l-am realizat. Au fost multe competiţii care nu s-au putut ţine în prima parte a anului şi le-am reprogramat acum, în toamnă. A fost un pic cam comprimat, zic eu, dar le-am scos cu bine la capăt, pentru că toţi antrenorii şi sportivii doreau acest lucru", a precizat oficialul FRB."Financiar vorbind, federaţia este în regulă, e pe linia de plutire, nu mai avem turbulenţe. Am reuşit după foarte mult timp să închegăm un colectiv tehnic care să vorbească aceeaşi limbă de la juniori, tineret şi seniori, atât la masculin, cât şi la feminin. Azi toţi aceşti antrenori de la toate nivelurile se consultă, se sfătuiesc, iar unitatea aceasta a lor a fost un motiv important în performanţele realizate de boxul românesc în 2020", a adăugat preşedintele.Acesta a menţionat că anul 2021 va fi unul extrem de aglomerat, cu multe competiţii internaţionale importante: "În 2021 agenda este extrem de aglomerată, avem Campionate Europene, Campionate Mondiale... dar clar că pentru noi, ca pentru toată lumea, cele mai importante competiţii până la Jocuri sunt turneele de calificare. Mai întâi în martie-aprilie avem turneul de calificare de la Londra, care se va relua din punctul în care a fost întrerupt în martie anul acesta. Apoi, în mai-iunie este programat turneul de calificare mondial de la Paris, pentru cei care nu reuşesc la Londra".Obiectivele Federaţiei Române de Box pentru anul următor sunt calificarea a 2-3 sportivi şi câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Obiectivele noastre sunt clare, calificarea cât mai multor sportivi la Tokyo, iar acolo, cu multă muncă şi perseverenţă, obţinerea unei medalii. Sunt şanse să meargă împreună cu Gîrleanu cei doi, Arădoaie şi Perijoc, care sunt la un pas de calificare. Pentru că eu spun că antrenorii lor au avut timp suficient să analizeze adversarii şi să pregătească meciurile în aşa fel încât sportivii noştri să câştige. Ar fi extraordinar să avem 2-3 sportivi calificaţi şi o medalie", a precizat Vasile Cîtea.La 17 martie, Cosmin Gîrleanu a devenit primul boxer român calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obţinând biletul la cat. 52 kg in extremis, înaintea suspendării turneului preolimpic de la Londra din cauza pandemiei de coronavirus. Gîrleanu l-a învins la puncte (decizie 3-0) pe azerul Rufat Huseinov, în optimile de finală, calificarea în sferturi aducându-i calificarea la JO de la Tokyo.La Campionatele Europene de tineret din Muntenegru, România a câştigat două medalii, una de aur, prin Loredana Marin (cat. 60 kg), şi una de bronz, prin Adrian Preda (cat. 56 kg).România a cucerit 10 medalii, dintre care două medalii de aur, două de argint şi şase de bronz la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Sofia (Bulgaria). Medaliaţii sunt următorii: aur - Daniel Gîrleanu (cat. 54 kg), Maria Botică (cat. +80 kg); argint - Ionuţ Chiriac (cat. 52 kg), Ana Romanţov (cat. 48 kg); bronz - Ionuţ Pavel (cat. 46 kg), Saly Palapiuc (cat. 48 kg), Doruleţ Ţiu (cat. 60 kg), Andra Sebe (cat. 60 kg), Alina Creţu (cat. 66 kg), Maria Cimpoeru (cat. 75 kg). În urma acestor rezultate, România a ocupat locul al treilea în clasamentul pe medalii, după Rusia (16 medalii de aur, 4 de argint, 2 de bronz) şi Ucraina (5-4-11).