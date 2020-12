Mama lui Florin Pastramă a făcut infarct. Care e starea de sănătate a soacrei lui Brigitte 

08:30

Demba Ba (35 de ani), fotbalistul care l-a constestat cel mai tare Sebastian Colțescu (43 de ani), atunci arbitrul român a fost acuzat de rasism pe stadionul Parc des Princes, la meciul dintre PSG și […] The post Demba Ba l-a sunat pe Sebastian Colțescu. Despre ce au vorbit cei doi, cu privire la scandalul cu iz rasism appeared first on Cancan.ro.