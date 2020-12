Ce bijuterii îşi doresc femeile. Trenduri şi sfaturi în luna cadourilor

10:00

Potrivit datelor statistice date de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost anunţate ieri cele mai puţine cazuri noi de COVID-19 din ultimele cinci săptămâni, dintr-un număr tot mai mic de teste. Concret, au […] The post Situația îngrijorătoare. De ce uneori numărul nou de cazuri COVID-19 este mai mic appeared first on Cancan.ro.