Imagini emoționante în sala de operații: un băiețel s-a născut în timp ce era încă în sacul amniotic. Cazul este foarte rar: 1 la 80.000 de nașteri | FOTO & VIDEO

12:20

Când va fi eliberat Alex Bodi? Ei bine, avocații omului de afaceri merg până-n pânzele albe pentru a-l scoate pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu din închisoare, înainte de sărbători. Potrivit unor surse judiciare, procurorii […] The post Când va fi eliberat Alex Bodi? Ce spun avocații omului de afaceri: ”Este ferm convins că va ieși învingător” appeared first on Cancan.ro.