Ministrul Bogdan Gheorghiu despre vulnerabilităţile legislaţiei privind drepturile de autor: ”NU mai lăsăm loc abuzurilor sau interpretărilor”

1,3 miliarde de euro. Atât au plătit guvernul şi autorităţile locale în doar 3 ani, în perioada 2007-2010, pe subvenţiile la căldură. Banii au curs an de an, iar aceste subvenții au mascat, de multe ori, imposibilitatea autorităților de a găsi soluții concrete de modernizare a sistemului de termoficare. În plus, de-a lungul anilor, prețurile energiei ieftine au fost făcute și umflate după cum trebuia să le iasă profitul băieților deștepți din domeniu, potrivit unei analize realizată de curs de guvernare.ro.