Ministrul Aurescu are consultări politice cu omologul macedonean

Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, şi-a reiterat convingerea că "este nevoie de un nou început pentru România", precizare făcută în contextul negocierilor privind viitorul premier."Apropo de discuţiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România", a scris Cioloş, pe Facebook.Potrivit unor surse neoficiale citate de presă, liberalii iau în calcul varianta ca Ludovic Orban să fie propus din nou pentru funcţia de premier, iar o astfel de ipoteză este discutată într-o şedinţă a PNL.Pe 7 decembrie, Dacian Cioloş declara că este esenţial ca formaţiunea să susţină "un candidat credibil" pentru funcţia de premier, adăugând că, din punctul de vedere al alianţei, este nevoie "de un nou început"."În legătură cu viitorul premier, credem că este esenţial să susţinem un candidat credibil. Acest lucru trebuie acum discutat la negocierile şi la consultările cu preşedintele şi nu negociat la televizor. Este clar însă că acest candidat trebuie să aibă capacitatea de a uni forţele reformiste de dreapta. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de un nou început după aceste rezultate", preciza Cioloş, în cadrul unei conferinţe de presă.