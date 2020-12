Buzău: Bărbat condamnat la un an de închisoare după ce a fugit din spital înainte de a primi rezultatul testului pentru COVID-19

îUn bărbat din localitatea buzoiană Grebănu a fost condamnat la un an de închisoare şi la interzicerea unor drepturi după ce, în primăvara acestui an, a fugit dintr-un modul izolator aflat în curtea secţiei de boli infecţioase a Spitalului Judeţean, unde aştepta rezultatul testului pentru Covid 19. Sentinţa nu este însă definitivă, putând fi atacată cu apel in termen de 10 zile.

