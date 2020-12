Doliu în presă - A murit un cunoscut jurnalist român

07:45

Transmiterea coronavirusului pare greu de stabilit, iar aceasta situatie se vede in rapoartele autoritatilor care arata mii de infectii noi in fiecare zi. Pare ca SARS-CoV-2 se poate lua oricum si de oriunde si poti sa te contaminezi chiar si atunci cand iesi pe balcon. Sunt insa persoane mult mai norocoase. Stau in casa cu pacientii, insa nu se contamineaza. Specialistii spun ca reactia la virus tine de ADN-ul fiecaruia.