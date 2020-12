Irinel Columbeanu, adevărul despre relația cu Monica Gabor: „Banii i-au dat aripi, am remarcat schimbarea”

17:10

Municipalitatea băcăuană a decis ca, în locul bradului natural, amplasat, în fiecare an, în Piața Tricolorului, să monteze un stâlp îmbrăcat în cetină, stâlp pe care unii dintre băcăuani l-au botezat deja "Coloana lui Viziteu". […]