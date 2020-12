Incident șocant! Doi români, înjunghiați în Franța din motive rasiste. Ce a declarat atacatorul

18:30

În timp ce Alex Bodi încă se mai află în spatele gratiilor, „rusoaica” Daria Radionova s-a întors în România și pare că își ocupă timpul cu ce poate. Daria Radionova își face din nou veacul […] The post Dara Radionova s-a întors în România. Ce face iubita lui Alex Bodi, în timp ce afaceristul este în arest appeared first on Cancan.ro.