Tragedie în lumea sportului românesc. Un fotbalist a murit ucis de coronavirus. Avea doar 38 de ani

21:50

Lumina ultravioletă poate ucide COVID-19 în mod eficient, rapid și ieftin, potrivit unui studiu care a fost publicat în “Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology”. Oamenii de știință au subliniat că nu doar SARS-CoV-2 […] The post Lumina ultravioletă poate ucide coronavirusul. Uite cum poți folosi becurile împotriva COVID-19 appeared first on Cancan.ro.