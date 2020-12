Activitățile recreative pe care le poți face într-un weekend la munte (PUBLICITATE)

12:20

Serialul Adela va avea marea premieră pe 14 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Producţia ce va fi difuzată în fiecare joi este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia. Anca Sigartău, Marian Râlea, Carmen Ionescu, Mihai Călin, Andreea Ibacka, Anca Androne, Bogdan Talaşman, […]