Barometru: Bisericile sunt prezentate mai degrabă negativ în mass-media; presa exagerează unele probleme

Festivalul de film Sundance şi-a dezvăluit marţi programul pentru ediţia sa din 2021, primul eveniment cinematografic care va prezenta filme realizate în timpul pandemiei de COVID-19 şi care evocă această criză sanitară fără precedent, inclusiv o serie de producţii ce ar putea să se regăsească în palmaresul galei Oscar, informează AFP.Pentru a se adapta la restricţiile asociate noului coronavirus, Sundance Film Festival va avea loc în perioada 28 ianuarie - 3 februarie în format online, dar şi prin intermediul unor proiecţii organizate în săli drive-in şi în mici cinematografe independente, din California la New York şi trecând prin regiunile muntoase din Utah, unde este găzduit de obicei acest eveniment dedicat cinematografiei independente.Printre cele mai aşteptate avanpremiere se află "Life in a Day 2020", o continuare a documentarului "Life in a Day" regizat în 2011 de Ridley Scott şi Kevin Macdonald, cu scopul de a alcătui "portretul global al vieţii pe planeta noastră". Noua producţie foloseşte mii de secvenţe video înregistrate de reprezentanţi ai publicului larg într-o singură zi din iulie 2020, în plină pandemie de COVID-19.Cei doi cineaşti au primit peste 300.000 de conţinuturi video de la persoane care au dorit să participe la acest proiect, "iar aceste ferestre către vieţile lor sunt cu adevărat extraordinare", a declarat Kim Yutani, directorul de programe al Festivalului Sundance."Celebrăm a 10-a aniversare a proiectului 'Life in a Day' şi acesta este un an deosebit de marcant", a subliniat ea.La Festivalul Sundance va fi proiectat şi "In the Earth", un film horror despre un virus, filmat în doar două săptămâni în august 2020 de Ben Wheatley, dar şi documentarul "In the Same Breath", ce prezintă tentativele guvernului chinez de "a transforma disimularea pandemiei din Wuhan într-un triumf pentru Partidul Comunist", potrivit organizatorilor.Rasismul şi discriminările suferite de persoanele de culoare se vor afla şi ele în centrul festivalului din 2021, după un an marcat de proteste uriaşe faţă de violenţele poliţieneşti. "Summer of Soul", primul film regizat de muzicianul afro-american Questlove (toboşarul şi solistul grupului The Roots), prezintă povestea foarte puţin cunoscutului "Black Woodstock", un festival muzical care a fost organizat, cu succes, în Harlem, în anul 1969.Cu ocazia debutului ei în calitate de regizoare, actriţa britanică Rebecca Hall va prezenta filmul "Passing", inspirat dintr-o nuvelă din 1929 despre două femei afro-americane din New York, care îşi pun întrebări despre rasa şi genul lor.Printre cele 72 de lungmetraje incluse pe afişul ediţiei din 2021 figurează şi "Prisoners of the Ghostland", un film de acţiune cu accente supranaturale al cărui protagonist este Nicolas Cage, dar şi "The Sparks Brothers", un lungmetraj biografic regizat de Edgar Wright şi consacrat fraţilor Ron şi Russell Mael, componenţii grupului Sparks, activ în industria muzicală de peste 50 de ani.La Sundance va fi proiectat şi "Amy Tan: Unintended Memoir", un film regizat de James Redford, fiul legendarului actor şi cofondator al festivalului, Robert Redford. Cineast şi activist ecologist, James Redford a murit de cancer la vârsta de 58 de ani în octombrie 2020.Întrucât calendarul galei Oscar a fost bulversat de pandemia de COVID-19, la fel ca toate activităţile de la Hollywood, filmele prezentate în acest an la Festivalul Sundance ar putea fi eligibile la cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, care va avea loc anul viitor la sfârşitul lunii aprilie. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Lăzăroiu)