Cîţu: Am asigurat finanţarea pentru prima parte a anului viitor

Actriţa britanică Naomi Ackie o va interpreta pe cântăreaţa Whitney Houston în filmul biografic "I Wanna Dance With Somebody", care va prezenta viaţa şi cariera legendarei artiste americane, informează bbc.com.Scenariul acestei producţii cinematografice va fi scris de Anthony McCarten, scenaristul unui alt film biografic de factură muzicală, "Bohemian Rhapsody", dedicat lui Freddie Mercury, solistul trupei Queen.Naomi Ackie, în vârstă de 28 de ani, este originară din Londra şi a câştigat în 2020 un premiu BAFTA TV pentru rolul jucat în serialul "The End of the F***ing World", difuzat de postul de televiziune Channel 4.Actriţa britanică s-a remarcat şi în alte producţii, precum "Doctor Who" şi "Yardie", iar în 2019 a interpretat personajul Jannah din filmul "Star Wars: The Rise of Skywalker".Filmul "I Wanna Dance With Somebody", al cărui titlu este identic cu cel al unui cântec celebru din repertoriul cântăreţei Whitney Houston, va fi regizat de Stella Meghie.Whitney Houston, care a murit în 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "I Will Always Love You", "Saving All My Love For You", "I'm Your Baby Tonight", "When You Believe" şi "My Love Is Your Love". Artista pop a debutat în actorie jucând alături de Kevin Costner în filmul "Bodyguard" din 1992, un thriller cu accente de comedie romantică.Clive Davis, un renumit producător din industria muzicală şi vechi colaborator al cântăreţei Whitney Houston, va fi şi unul dintre producătorii filmului "I Wanna Dance With Somebody". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Lăzăroiu)