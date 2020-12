Fotbal: Antrenorul Borussiei Moenchengladbach, Marco Rose, nu comentează zvonurile privind o eventuală plecare la Dortmund

15:10

Societatea Timişoara îi cere, miercuri, preşedintelui Partidului AUR, George Simion, care a întocmit listele cu candidaţii pentru recentele alegeri parlamentare, să se dezică de parlamentarii Francisc Tobă şi Nicolae Roman şi să le ceară demisia imediată din Parlament, deoarece aceştia ar fi fost implicaţi în reprimare Revoluţiei.Preşedintele Societăţii Timişoara, Florian Răzvan-Mihalcea, afirmă într-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES, că acest gest al preşedintelui AUR este necesar înainte de a veni la Timişoara pentru omagierea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.Liderul Societăţii Timişoara arată în comunicatul menţionat că data de 16 decembrie este o zi importantă pentru Revoluţia din 1989, zi în care "naţionalismul lui Ceauşescu s-a clătinat sub prima lovitură a Timişoarei"."E prima noastră zi de proteste din 1989, o zi fără de care nimic n-ar fi fost posibil, într-o înlănţuire logică de evenimente înălţătoare, tragice şi, finalmente, triumfătoare. Ideea că la acest moment se aşteaptă venirea la Timişoara a lui George Simion, şeful unui partid ultranaţionalist, partid în care se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea Revoluţiei, ne obligă pe noi, timişorenii, să protestîm împotriva acestei prezenţe neavenite. Este vorba despre parlamentarii AUR Francisc Tobă şi Nicolae Roman. (...). Înainte de a veni la Timişoara, George Simion, ca şef de partid şi ca cel care a întocmit listele de candidaţi, ar trebui să se dezică de astfel de personaje şi să le ceară demisia imediată din Parlament, pentru că altfel nu vom crede niciodată în buna sa credinţă atunci când se va alătura marşului recunoştinţei, la Timişoara. Fără demisiile celor doi, George Simion nu se poate alătura comemorărilor Revoluţiei din Timişoara", se afirmă în comunicatul Societăţii Timişoara.Florian Răzvan-Mihalcea adaugă că Timişoara respinge şi a respins întotdeauna naţionalismul şovin."Am învins, fiindcă timişorenii nu au crezut în chemările naţionalismului şovin, am învins fiindcă aici toate naţionalităţile au fost unite, am învins fiindcă am respins tot ce acum reprezintă partidul lui George Simion", se afirmă în comunicatul transmis de către preşedintele Societăţii Timişoara.Florian Răzvan-Mihalcea mai face referire şi Punctul 4 al Proclamaţiei de la Timişoara, care spune "răspicat că naţionalismul nu are ce căuta în România"."Şi în acest sens, considerăm prezenţa la Timişoara a unei delegaţii AUR a fi o provocare şi o profanare a idealurilor Revoluţiei şi ale Proclamaţiei de la Timişoara, la care ne opunem categoric", conchide comunicatul menţionat. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)