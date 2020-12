Antrenor demis în Premier League! Înlocuitorul e pregătit

13:10

După cum, probabil, cei mai mulți dintre voi știți deja, luni, 14 decembrie, în jurul orei 13:00, au fost anunțate duelurile din optimile Champions League ediția 2020/2021, așa cum au fost ele stabilite la tragerea la sorți de la Nyon.Barcelona vs. PSG și Atletico Madrid vs. Chelsea se numără printre cele mai echilibrate dueluri programate în primăvara Champions League, iar programul complet este următorul (toate meciurile încep la ora 22:00, ora României):Leipzig vs. ...