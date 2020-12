Oana Zăvoranu dă iar de pământ cu Oana Roman. Ce a spus bruneta, la adresa „rivalei”: „Vrem să murim de bătrânețe”

10:20

Marius Albin Marinescu, cel care la începutul pandemiei când devenea primul jurnalist „interzis” de Grupul de Comunicare Strategică pentru „fake news”, a murit, marți, la domiciliul său din Sibiu, după o lungă suferință. Jurnalistul este […] The post Doliu în lumea presei. A murit controversatul jurnalist Marius Albin Marinescu appeared first on Cancan.ro.