Şedinţe ale forurilor de conducere ale USR şi PLUS vor avea loc miercuri seara (surse)

Căpitanul echipei naţionale de handbal feminin, Cristina Neagu, a declarat, miercuri, înainte de întoarcerea din Danemarca, de la Campionatul European, că România are o istorie în handbalul mondial şi că nu este o selecţionată care să câştige un singur meci la un turneu final.Ea a precizat că şi-ar dori ca jucătoarele mai tinere să muncească mai mult: "Mi-aş dori foarte mult să ajungem la Olimpiadă şi după să aibă loc un schimb de generaţii, cele care au făcut pasul la naţională, să muncească mai mult, pentru că altfel arătăm cum am arătat la acest european, şi nu arătăm deloc bine. Chiar nu cred că România este o echipă care să câştige un singur meci la un campionat european. România are o istorie, handbal şi ar fi păcat să nu mai ajungem acolo unde am crezut mereu că nu este locul. E clar că trebuie să arătăm altfel la turneul preolimpic, pentru că aşa cum am arătat aici în Danemarca, sunt câteva plusuri cu siguranţă, dar în rest nu sunt prea multe lucruri bune de zis după acest turneu".Cristina Neagu a afirmat că a jucat la trei meciuri de la Campionatul European cu dureri la ambii genunchi şi că se simte obosită după acest turneu."Sunt obosită, mă simt destul de rău fizic. La ultimele trei meciuri am avut dureri mari la ambii genunchi şi am tot tras cu durerile astea. Mă simt destul de rău fizic, dar urmează o perioadă de câteva zile de pauză în care sper să mă refac. O echipă nu trebuie să stea niciodată într-o singură jucătoare. Şi în 2018, când am obţinut acel loc patru, multe dintre fete au jucat foarte bine şi asta ne-a dus până la urmă în semifinale. Dacă stau să mă gândesc, e un loc 4 care ne-a oferit practic totul, calificarea la acest campionat şi mai ales la turneul preolimpic. Din păcate, în ultimii doi ani, nu am putut fi la capacitate maximă din punct de vedere fizic şi, implicit, naţionala a avut de suferit din acest motiv. Însă, repet, o echipă nu poate să stea doar într-o singură jucătoare. Uitaţi-vă la celelalte echipe cărora le lipsesc jucătoare importante şi totuşi reuşesc să obţină, poate nu cele mai bune clasări ale lor, dar onorabile", a mai spus Neagu.Referitor la locul 12 ocupat de România la Campionatul European, Neagu a spus că este foarte dezamăgită, fiind cel mai slab turneu la care a participat: "Personal sunt foarte dezamăgită de acest rezultat de la Campionatul European. Este cel mai slab Campionat European la care eu am participat cu echipa naţională. E singurul turneu la care am reuşit doar o victorie, aşa că din punctul ăsta de vedere sunt foarte dezamăgită. Cum sună viitorul este greu de prezis. Ştiu doar că în luna martie va urma acesta turneu preolimpic şi dacă ne uităm echipe ca Danemarca sau Germania nici măcar nu participă, nu au această şansă de a se califica la Olimpiadă, e o şansă pe care noi o avem datorită acelui loc patru de acum doi ani. Şi cred cu tărie că acest turneu preolimpic este lucrul cel mai important care se va întâmpla pentru echipa naţională poate pentru câţiva ani de acum încolo. Aşa că este o şansă imensă, enormă pe care o avem, să ne calificăm la Olimpiadă şi trebuie să fim conştienţi cu toţii de asta".Căpitanul naţionalei a criticat atitudinea unora dintre colegele sale, despre care a spus că nu ar trebui să-şi facă un obiectiv doar din participarea la lotul naţional."Se tot vorbeşte despre o reconstrucţie în ultimii ani, dar cumva nu reuşim să reconstruim. Într-adevăr, sunt fete tinere care au venit şi acum 2, 3, 4 ani, care au venit şi acum, şi poate cumva nu reuşesc să confirme. Cred că contează foarte mult şi atitudinea şi unele dintre ele cred că ar trebui să fie mai conştiente de faptul că au ajuns la echipa naţională şi să nu se oprească aici. Să nu fie asta cea mai mare realizare a carierei lor. Pentru că în momentul de faţă au ajuns la echipa naţională, sigur că este foarte important, dar nu mai este ca înainte. În ultimii ani, baza de selecţie nu au mai fost atât de mare şi atunci s-a dat credit unor jucătoare tinere şi se dă de încredere, să performeze, să fie aproape de echipa naţională, dar cred că este vorba şi de atitudine. Pentru că mi se pare că uneori, unele dintre ele se comportă ca şi când au obţinut nişte performanţe pe care deocamdată nu le-au obţinut şi nu au realizat nimic în handbal. Şi trebuie să realizeze lucrul acesta, să lase capul în pământ, să muncească mai mult, pentru că acesta este viitorul echipei naţionale. Ca să ajungem din nou să avem performanţe, să sperăm la o medalie, trebuie să arătăm altfel", a continuat Cristina Neagu.În ceea ce priveşte continuarea carierei sale la naţională, Neagu a spus că îşi doreşte să vină atât tip cât este sănătoasă: "Eu am mai spus că atâta vreme cât sunt sănătoasă, îmi doresc să joc la echipa naţională. Acum depinde şi ce va urma pentru echipa naţională. Eu am venit întotdeauna cu sufletul deschis şi am dat tot ce am avut mai bun, însă îmi doresc foarte mult şi să avem o echipă cu care să ne luptăm. Nu să mergem la turnee şi să ne întoarcem de fiecare dată dezamăgite. De când sunt la echipa naţională nu s-au obţinut mari performanţe, am obţinut doar două medalii, însă am avut senzaţia că am luptat şi că am fost aproape. Dar la acest turneu, efectiv nu am simţit că putem ajunge acolo, în fazele finale. Nu îmi doresc asta pentru mine, mai ales că sunt anii mei finali în handbal şi îmi doresc să fac performanţă. Sunt conştientă că echipa are nevoie de suflu nou şi că vor veni jucătoare noi, însă cred că alături de unele dintre noi care suntem de ceva timp se poate reconstrui echipa. Nu cred că trebuie schimbată echipa din temelii, pentru că avem jucătoare destul de tinere în echipă. Nu pot să spun că este o echipă bătrână. E clar că a fost un an ciudat pentru toată lumea, s-a jucat foarte puţin. În ceea ce priveşte selecţia, nu sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Eu îmi doresc mereu ca de fiecare dată când vin la echipa naţională să fie cele mai bune jucătoare şi să fac performanţă".România a încheiat turneul pe locul 12, cu o singură victorie, în prima fază a grupelor, şi cinci eşecuri (trei în grupa principală), aceasta fiind cea mai slabă clasare a sa la un Campionat European în 13 participări.România a înregistrat la EURO 2020 următoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia (în Grupa D), 20-25 cu Croaţia, 24-26 cu Ungaria şi 24-35 cu Olanda.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Citeşte şi: * INTERVIU Alexandru Dedu, despre participarea naţionalei la CE de handbal feminin: La cald, nu e OK să iei hotărâri * Handbal: Vasile Stângă - Mai rău nu se putea pentru naţionala feminină, bomboana pe colivă ar fi ratarea calificării la JO