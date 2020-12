Ce planuri are Ionuț Belei cu banii câștigați la Chefi la cuțite: „Doresc și tind să aduc…”

14:50

Gică Hagi este în doliu, după ce și-a pierdut unul dintre cei mai apropiați prieteni. Profesorul Stere Dămășaru a murit. Experimentatul antrenor coordona activitatea de învățământ a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” și a clubului […] The post Gică Hagi este în doliu! Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi a murit, în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.ro.