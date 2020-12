Ciclism: Wout van Aert, desemnat câştigător al trofeului "Bicicleta de Cristal"

09:40

IANUARIE7. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs în Puerto Rico, la 10 kilometri sud de localitatea Indios, la o adâncime de 7 kilometri. Cutremurul s-a soldat cu un mort şi mai mulţi răniţi şi pagube materiale importante. Autorităţile au decretat stare de urgenţă.24. - Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs în provincia Elazig, în estul Turciei. Cutremurul care a fost urmat de zeci de replici s-a soldat cu moartea a 39 de persoane şi peste o mie de răniţi şi mai multe clădiri prăbuşite.28. - Inundaţii şi alunecări de teren au provocat moartea a 56 de persoane în sud-estul Braziliei.FEBRUARIE11. - O furtună puternică a provocat decesul a opt persoane în Polonia, Elveţia, Suedia, Slovenia şi Marea Britanie, perturbând traficul aerian în regiuni din Germania şi întrerupând alimentarea cu electricitate a sute de mii de locuinţe din nordul Europei.13. - Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs în larg la 99 de kilometri sud-est de Insulele Kurile, aflate sub jurisdicţia Rusiei. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 143 de kilometri.MARTIE3. - O tornadă produsă în zona oraşului american Nashville din statul Tennessee, SUA, a provocat decesul a 25 de persoane şi a avariat circa 40 de clădiri.4. - Treisprezece persoane au murit şi alte 45 au fost date dispărute în urma ploilor torenţiale care au căzut în regiunea de coastă Baixada Santista, din statul brazilian Sao Paulo.25. - Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs în largul Insulelor Kurile din Rusia. Epicentrul seismului a fost la 219 kilometri sud-sud-est de Severo-Kuril'sk, la o adâncime de 56,7 de kilometri.27. - Merapi, cel mai activ vulcan din Indonezia, situat în insula Java, a erupt aruncând o coloană de cenuşă de până la 5 km înălţime, determinând autorităţile locale să emită cel mai ridicat avertisment de zbor, codul roşu. Foto: (c) Juli Nugroho/XinhuaAPRILIE13. - Mai multe tornade au devastat sudul Statelor Unite, făcând cel puţin 32 de morţi şi numeroase pagube materiale. Furtunile au lovit o zonă cuprinsă între Texas şi Carolina de Sud, vântul având o viteză de până la 235 de kilometri pe oră.20. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 s-a produs pe coasta de est a Japoniei. Epicentrul cutremurului s-a situat la 41,7 kilometri sub fundul Pacificului, la mai puţin de 50 km de coasta prefecturii Miyagi.29. - Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs la 48 de kilometri sud-est de regiunea Baracoa din Cuba, la o adâncime 2 de kilometri.MAI6. - Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs lângă regiunea Kepulauan Babar din Indonezia, în Marea Banda, la o adâncime de 117 kilometri, fără a fi emisă alertă de tsunami.7. - 65 de persoane au murit în Rwanda în urma ploilor torenţiale.20. - Ciclonul Amphan, cel mai puternic format în Golful Bengal în secolul XXI, a provocat moartea a 84 de persoane în India şi Bangladesh. În Bengalul de Vest a devastat aşezări umane, a doborât stâlpi de electricitate şi copaci şi a inundat suprafeţe extinse de teren. Peste 3 milioane de locuitori au fost evacuaţi. Foto: (c) PIYAL ADHIKARY/EPA31. - Furtuna tropicală Amanda, prima din acest sezon din Oceanul Pacific, s-a abătut asupra Guatemalei şi El Salvador, provocând moartea a 14 persoane. În El Salvador a fost decretată starea de urgenţă. Foto: (c) Esteban Biba/EPAIUNIE3. - Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs în nordul statului Chile. Seismul a avut loc la o adâncime de 145 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost la o distanţă de aproximativ 62 de kilometri sud-vest de San Pedro de Atacama.4. - Un seism cu magnitudinea 6,4 s-a produs în estul Indoneziei în largul Arhipelagului Moluce.22. - Cinci persoane au murit şi una a fost dată dispărută în urma viiturilor din provincia Bursa, din nord-vestul Turciei.- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade pe scara Richter s-a produs în Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) şi a fost resimţit în mai multe zone ale ţării. Zece persoane au murit, mai multe clădiri au fost avariate şi a fost declanşată o alertă de tsunami din Peru până în Hawaii. Foto: (c) Max Nunez/Xinhua26. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs în regiunea Xinjiang, din extremitatea vestică a Chinei.28. - Ploile torenţiale au provocat cel puţin 12 decese în provincia Sichuan din sud-vestul Chinei.IULIE2. - O alunecare de teren produsă în zona unei mine de jad situată în satul Wai Khar din nordul Myanmar a ucis 126 de persoane. Acesta a fost cel mai grav accident survenit în ultimii ani în regiunea minieră cunoscută pentru condiţiile periculoase. Foto: (c) ZAW MOE HTET/EPA4. - 32 de persoane au fost ucise de fulgere în statele Bihar şi Uttar Pradesh din nordul Indiei, în timpul unor furtuni musonice.7. - Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs în largul Insulei Java din Indonezia la o adâncime de 528 de kilometri. Cutremurul a avut epicentrul la circa 100 de kilometri de oraşul Batang.8. - Nouă persoane au fost îngropate de o alunecare de teren produsă în provincia chineză Hubei, după ce ploile torenţiale au provocat şi inundaţii ce au ucis peste 100 de persoane.11. - Viiturile şi alunecările de teren provocate de ploile torenţiale au făcut 23 de morţi şi mii de persoane au fost evacuate în vestul Nepalului.14. - 36 de persoane au murit în urma inundaţiilor care au avut loc în insula indoneziană Sulawesi. Ploile au scos trei râuri din matcă iar sute de case, clădiri publice şi birouri guvernamentale au fost acoperite de nămolul adus de inundaţii.17. - Un cutremur cu magnitudinea 7,3 a lovit Papua Noua Guinee. Seismul s-a produs la o adâncime de 85,2 km şi a lovit coasta de sud-est în largul localităţii. Cutremurul s-a produs la câteva sute de kilometri nord-est de capitala Port Moresby.22. - Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs în largul Peninsulei Alaska, la circa 800 de kilometri sud-est de Anchorage. Cutremurul a generat un tsunami şi a fost resimţit pe o rază de câteva sute de kilometri.AUGUST1. - Un cutremur de magnitudine 6,4 s-a produs în insula Mindanao, în Filipine, la o adâncime de 473 de kilometri.5. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 grade s-a produs în largul coastei nordice a arhipelagului Vanuatu, în Pacificul de Sud. Cutremurul a avut loc la 174 de kilometri sub fundul mării şi la 71 de kilometri est de localitatea Lakatoro, capitala provinciei Malampa.18. - Un seism de magnitudine 6,7 a lovit centrul Filipinelor. Cutremurul s-a produs la 68 de kilometri de oraşul Masbate, în regiunea Insulelor Visayas şi la 10 kilometri sub suprafaţa terestră. Seismul a avariat numeroase clădiri şi drumuri.19. - Două seisme cu magnitudine puternică şi produse la mică adâncime au lovit Indonezia, în largul insulei Sumatra. Aceste două cutremure, cu magnitudinea de 6,8 şi 6,9, produse la o adâncime de 10 km, au avut loc la un interval de şase minute.21. - Un seism cu magnitudinea 6,9 s-a produs în Marea Banda, în largul Indoneziei. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 640 de kilometri.- Cinci persoane au murit şi alte 12 au fost date dispărute în urma viiturilor care au afectat o regiune situată în nordul Turciei, lângă Marea Neagră.SEPTEMBRIE1. - Un seism cu magnitudinea 6,8 s-a produs la 80 de kilometri nord-vest de Vallenar, în regiunea Atacama din nordul statului Chile, fiind urmat de replici cu magnitudini de 6,2 şi 5,5.- Un seism cu magnitudinea de 6,4 s-a produs pe coasta pacifică din nordul statului Chile, la 46 de kilometri nord-vest de localitatea Ovalle şi la o distanţă de 300 de kilometri sud faţă de regiunea Atacama.11. - Un seism cu magnitudinea 6,5 s-a produs în nordul statului Chile, la o adâncime de 44 de kilometri, la jumătatea distanţei dintre oraşele Calama, Antofagasta şi Iquique, din regiunea Norte Grande.13. - Nouă persoane au murit şi 22 au fost date dispărute în Nepal, după două alunecări de teren produse în trei aşezări din municipalitatea Barhabise, din districtul Sindhupalchowk.15. - Un seism cu magnitudinea 6,4 pe scara Ritcher s-a produs, în Rusia, la 329,7 kilometri adâncime, iar epicentrul a fost stabilit la 13 kilometri distanţă de Esso, în peninsula Kamceatka, la peste 6.000 de kilometri de Moscova.OCTOMBRIE1. - Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a avut loc în largul arhipelagului Tonga din Pacific, la circa 35 de kilometri adâncime, la 210 kilometri în largul nord-estului capitalei Tonga, Nuku'alofa.11. - 28 de persoane au murit şi mai multe au fost date dispărute în provinciile din centrul Vietnamului, în urma inundaţiilor provocate de două depresiuni tropicale.29. - Inundaţiile şi alunecările de teren provocate de taifunul Molave au provocat 33 de decese în centrul Vietnamului, alte 49 de persoane fiind date dispărute. Decesele au fost înregistrate în provinciile Quang Nam, Nghe An, Dak Lak şi Gia Lai, iar persoanele dispărute au fost raportate în special în provinciile Quang Nam şi Binh Dinh. Foto: (c) STR/EPA31. - Nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi alte şapte au fost rănite în urma unei alunecări de teren în El Salvador. 40 de case au fost îngropate sub pământ în momentul în care versanţii vulcanului San Salvador au început să se prăbuşească după precipitaţii abundente.NOIEMBRIE1.- Şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 420.000 de rezidenţi au fost evacuaţi după ce taifunul Goni, cel mai puternic din acest an, a lovit Filipine.2. - 24 de persoane şi-au pierdut viaţa în Filipine în urma taifunului Goni, cel mai puternic din acest sezon iar peste 1,6 milioane de persoane au fost afectate de inundaţii şi scurgeri de noroi.7. - Uraganul Eta s-a soldat cu 200 de morţi şi dispăruţi şi cu mii de sinistraţi în şapte ţări din America Centrală. În nordul ţării, o alunecare de teren a îngropat aproape complet satul indigen Queja, din regiunea centrală Alta Verapaz. Foto: (c) German Reyes/EPA11. - Taifunul Vamco care a lovit Filipine a dus la moartea a 14 morţi şi 14 dispăruţi după ce a declanşat în capitala Manila cele mai grave inundaţii din ultimii ani. Foto: (c) Rouelle Umali/Xinhua22. - Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs pe coasta din regiunea centrală a Chile. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 km.23. - Şapte persoane au murit şi nouă au fost rănite în Columbia în urma unei alunecări de teren care a lovit un spaţiu comercial din Puerto Valdivia, în nord-vestul ţării.DECEMBRIE6. - Ploi abundente au provocat inundaţii în nordul Italiei, declanşând alerta roşie în anumite zone din Veneto (nord-est), Friuli (nord) şi provincia Bolzano (nordul extrem).10. - Un seism cu magnitudinea 6,7 a zguduit regiuni din nordul Taiwanului. Cutremurul s-a produs în largul coastei nord-estice a Taiwanului, la o adâncime de 77 de kilometri. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Marina Bădulescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: RETROSPECTIVĂ 2020/ Fenomene naturale în România