AS Roma - Torino: Cât de furios mai e „Taurul” torinez? Cotă perfectă pentru un meci spectaculos pe Olimpico

11:40

Bayern Munchen a câștigat meciul cu Wolfsburg, 2-1, iar Robert Lewandowski a fost din nou decisiv. Atacantul lui Bayern are acum 251 de goluri în campionat, având o medie mai bună pentru bavarezi decât Gerd Müller (0,88, față de 0,85) și diseară va fi încoronat în ancheta forului mondial. Va fi The Best în 2020.Un an fantastic. Anul său. 2020, anul Lewandowski. ...