Iohannis: Transmit cele mai bune gânduri preşedintelui Emmanuel Macron

Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Călin Găvruş, a declarat, pentru AGERPRES, că impactul pandemiei de coronavirus se va vedea în poloul românesc în următorii 5-10 ani, deoarece în urma deciziilor cluburilor şcolare de a nu relua pregătirile se pierd "generaţii întregi de juniori"."Impactul pandemiei în poloul românesc se va vedea în următorii 5-10 ani, din păcate. În timp ce alte naţiuni au administrat corect situaţia, la noi cluburile şcolare vor să facă sport de performanţă online. Iar aşa ceva nu poţi să faci. Şi atunci când îţi baţi joc, se pierd generaţii întregi de juniori. Lucru care se întâmplă şi în momentul în care vorbim. Şi tragedia este că nu vorbim numai de polo, aceeaşi situaţie cu juniorii de la cluburile şcolare este şi la judo, la lupte, la volei, la handbal... practic orice sport din România. Şi aici mă refer la dubla subordonare a cluburilor sportive şcolare. Acestora când le convine sunt subordonate Ministerului Educaţiei, şi fac 'sport online', dar banii şi-i iau pentru sport pe care, vezi Doamne, nu-l pot face din motive de pandemie. Aşa ceva chiar nu se poate. Iar din cauza asta pe termen lung va suferi tot sportul'', a afirmat Găvruş. "Copiii vor să facă sport, vor să fie implicaţi în activităţi, dar cluburile şcolare nu vor. Dar dacă Guvernul nu a interzis desfăşurarea activităţilor sportive, iar tu, ca şi club şcolar ai decis că nu vrei să participi, atunci e o mare problemă. Aşadar nu ştiu dacă e o decizie a Ministerului Educaţiei de a nu participa, ci e o decizie a intermediarilor, ca să le spun aşa, a persoanelor aflate la conducerea cluburilor şcolare respective. Ei au calculat riscul şi au spus că e periculos să faci sport în pandemie. Asta deşi legea spune că poţi participa la activităţi sportive. Deci MST şi Ministerul Sănătăţii au spus clar că se pot desfăşura activităţi în nişte condiţii drastice, dar dacă nici alea nu-ţi convin şi spui că e periculos... Deci ministerele, comisia aceea de criză în frunte cu Raed Arafat, toţi spun că poţi să faci sport, iar tu vii şi spui că e periculos... atunci despre ce mai vorbim? E clar că responsabilitatea este a acestor directori de cluburi care au buget să facă sport, însă nu fac sport", a explicat preşedintele.Acesta s-a arătat mulţumit de modul în care au reacţionat sportivii seniori la noile condiţii, precizând că federaţia a organizat toate competiţiile, chiar dacă unele echipe nu au putut participa din cauza pandemiei."Ţinând cont de condiţiile internaţionale şi naţionale date, consider anul unul stabil. CSA Steaua şi CSM Oradea s-au dus în cupele europene, deşi echipe din alte ţări n-au putut participa. Eu sunt foarte mândru de sportivi, de modul în care s-au adaptat situaţiei, şi de noi că am reuşit să organizăm tot ceea ce s-a putut organiza. Nu a contat, turnee, competiţii pentru juniori mai mari, mai mici, pentru seniori, noi am organizat. Cu greutăţi, evident, dar s-au dus la bun sfârşit tot ce am prevăzut în calendarul intern, iar azi suntem în grafic. Dar când din 10 echipe vin 7, sau din 5 vin 3... nu e vorba că ai o problemă ca federaţie, ci ţara are o problemă", a menţionat Călin Găvruş. "Mergând în profunzime, testele COVID pot spune că ne-au falimentat la nivel de cluburi. Pentru că acestea au fost nevoite să aloce sume din ce în ce mai mari de la bugete pentru a putea participa la competiţii. Iar cazuri de COVID au fost...Noi, ca federaţie, nu am putut ajuta financiar cluburile pentru teste... Noi suntem cu banii la roşu. Suntem în imposibilitate tehnică, nu putem ajuta cluburile pentru aşa ceva. Însă federaţia a testat pe banii federaţiei sportivii de la lotul naţional. Financiar, pentru noi, ca federaţie, anul ăsta a fost puţin mai bun în comparaţie cu precedenţii doi. Atunci am fost pur şi simplu decapitaţi de conducerea de la acea dată a Ministerului Tineretului şi Sportului. Directorul de atunci, domnul George Daniel Jianu, a nenorocit această ramură de sport. Însă anul acesta am fost trataţi în mod corespunzător de MTS, am găsit înţelegere, bugetul a venit la timp... chiar şi cu problemele cu pandemia am găsit înţelegere acolo", a adăugat el.Găvruş a apreciat efortul formaţiei CSM Oradea de a participa în actuala ediţie a LEN Euro Cup, în ciuda faptului că nu s-a putut pregăti în urma cazurilor de COVID-19 din lot. Sursa foto: CSM Oradea/Facebook.com "CSM Oradea a ajuns la începutul anului, în ediţia trecută a LEN Cup, în semifinale. Acum a fost eliminată din faza grupelor. Dar acest lucru este strict legat de pandemie. Oradea nu a participat la cel de-al doilea turneu din Superligă din cauză că a avut 10 sau 14 sportivi testaţi pozitiv la COVID-19. Aşa că nu au putut susţine nici pregătirea, fiind toţi sportivii în izolare. Faptul că ei s-au dus totuşi şi au participat în LEN Euro Cup este un act de curaj, în condiţiile în care nu erau antrenaţi şi complet ieşiţi din formă. Dar au vrut să onoreze competiţia şi cinste lor. Pentru că au mai fost două echipe, una din Turcia şi una din Grecia, în aceeaşi situaţie cu CSM, şi acelea nu au participat. Lipsa pregătirii în apă de afectează ca poloist în mod direct şi cât se poate de agresiv. Dacă nu te poţi pregăti în apă nu ai nicio şansă. Dacă în alte sporturi te poţi pregăti pe uscat într-un parc, în curte, în casă... nu acelaşi lucru este la polo şi la nataţie. Nu ştiu dacă au fost ţări unde pregătirea la polo nu s-a întrerupt deloc, dar sigur în străinătate pregătirea s-a desfăşurat mult mai fluent decât în România", a spus oficialul FRP.Declararea campioanelor după îngheţarea campionatelor masculine şi feminine ca urmare a stării de urgenţă din primăvară a adus probleme Federaţiei Române de Polo. Conform preşedintelui, clubul CMS Oradea s-a declarat nemulţumit de faptul că adversara CSA Steaua a fost declarată campioană în condiţiile în care nu s-au disputat toate etapele conform regulamentului, şi a dat în judecată FRP. Sursa foto: csasasteaua.ro Călin Găvruş a menţionat că a fost împotriva declarării campioanelor, dar s-a supus majorităţii din Biroul Federal."La feminin nu au fost probleme pentru că toate echipele au fost de acord cu soluţia aleasă (n.r. - declararea a două campioane, CSA Steaua şi CS Rapid). Însă la masculin avem probleme în sensul în care există un proces pe rol intentat de către CSM Oradea, ocupanta locului doi împotriva deciziei Biroului Federal de a acordat titlul ocupantei locului 1, CSA Steaua. A venit deja o citaţie, să vedem când va fi termenul. Atunci în Biroul Federal au fost cinci voturi, trei au votat pentru acordarea titlului, două împotrivă. Aşa cum am considerat eu normal la acea dată. Deci eu şi secretarul general nu am votat pentru acordarea titlului pentru că mi se pare normal ca un titlu să se acorde în apă, şi nu pe mal. Indiferent de situaţia clasamentului de la acea dată. Dar de asta e democraţie, Biroul Federal a decis cu 3 voturi contra 2 acordarea titlului către CSA Steaua. Nemulţumiri există din partea ocupantei locului 2 şi acum va decide instanţa", a afirmat el.Ca rezultat, preşedintele a ţinut să sublinieze evoluţia echipei naţionale masculine la Campionatul European desfăşurat în luna ianuarie, la Budapesta (Ungaria): "Rezultatul anului este locul 11 la Campionatul European al naţionalei masculine. Este un rezultat remarcabil din punctul meu de vedere pentru că am reuşit să arătăm că suntem încă în cărţi în elita poloului european. Iar poloul european înseamnă practic poloul mondial, pentru că din Europa sunt campioana şi vicecampioana olimpică, la fel şi campioana şi vicecampioana mondială". În ceea ce priveşte obiectivul anului 2021, acesta este calificarea primei reprezentative la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Oficialul FRP recunoaşte însă că misiunea "tricolorilor" este una extrem de dificilă, la turneul preolimpic de la Rotterdam, programat în perioada 21-28 februarie, urmând să întâlnească echipe extrem de puternice ale poloului european."Anul viitor avem calificările pentru Jocurile Olimpice, mai exact turneul de la Rotterdam. Iar turneul se anunţă infernal pentru că sunt cele mai bune echipe din Europa la care se adaugă echipe din Oceania, Asia şi Americi. Problema este că până de curând erau patru locuri alocate pentru Jocurile Olimpice, iar acum sunt doar trei. Şi e foarte, foarte greu de trecut în condiţiile în care sunt acolo trei nume foarte mari, Croaţia, Muntenegru şi Grecia. Aceste trei naţionale sunt cele mai îndreptăţite la cele trei locuri care duc la Tokyo. Aşa că pentru noi va fi foarte greu, dar noi ne vom juca şansa până la capăt. Obiectivul naţionalei e clar, calificarea la Jocuri. Lotul e deja în pregătire la Izvorani, luăm totul foarte în serios pentru că vrem să ne jucăm şansa în apă", a precizat Călin Găvruş. Echipa naţională masculină a României s-a clasat pe locul 11 la Campionatul European de polo de la Budapesta din luna ianuarie, după ce a surclasat selecţionata Turciei cu scorul de 20-3 în meciul pentru poziţiile 11-12.La nivel de club, formaţia CSM Oradea a atins în sezonul 2019-2020 faza semifinalelor în LEC Euro Cup, acolo unde a fost învinsă de echipa italiană CC Ortigia în ambele manşe, cu 10-4 şi 13-8.