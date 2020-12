Fotbal: Cavani (Manchester United), acuzat de folosirea unui cuvânt cu conotaţie rasistă

13:30

Sam Cane, care a purtat în premieră în acest sezon banderola de căpitan al selecţionatei All Blacks, a fost desemnat Jucătorul Anului în Noua Zeelandă, joi seara, cu ocazia galei anuale a Federaţiei de rugby din această ţară, informează Reuters.În vârstă de 28 ani, Cane a fost desemnat în luna mai căpitan al naţionalei "frunzei de ferigă", pe care a ajutat-o să câştige pentru a 18-a oară consecutiv trofeul Bledisloe Cup, atribuit anual câştigătoarei confruntărilor dintre Noua Zeelandă şi Australia, înainte de a cuceri titlul în turneul Tri-Nations, la începutul acestei luni.Sam Cane primit două recompense în cadrul galei de joi, intrând şi în posesia trofeului rezervat celui mai bun jucător al naţionalei All Blacks în 2020.Titlul de Echipa anului a revenit pentru al treilea an consecutiv selecţionatei feminine neozeelandeze de rugby în VII, Black Ferns Sevens, care a dominat Cupa Mondială de rugby în VII, înainte ca această competiţie să fie scurtată din cauza pandemiei de coronavirus.Bryan Williams, fostul component al All Blacks, a fost recompensat la rândul său pentru contribuţia la dezvoltarea rugbyului neozeelandez în ultimele cinci decenii, în timp de Ash Dixon a primit trofeul rezervat celui mai bun jucător maori în 2020.AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)