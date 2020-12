Zi de doliu în sistemul medical românesc. A murit profesorul Ioan Paul Stoicescu

08:40

Michael Schnedlitz, un deputat din Austria, susține că testele rapide covid nu sunt eficiente, după ce a turnat Coca Cola în unul, care a ieșit pozitiv. Deputatul a postat filmarea şi pe pagina sa de […] The post Imagini incredibile în Austria. Un deputat a turnat Coca Cola pe un test rapid covid-19 și a ieșit pozitiv. VIDEO appeared first on Cancan.ro.