VIDEO Academia de fotbal CS Dinamo, lansată în prezenţa ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela

Academia de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti a fost lansată oficial, joi, în cadrul unui eveniment la care a participat şi ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.Acesta a declarat că pentru a atinge în continuare înalta performanţă în sport este nevoie de un cadru solid de dezvoltare a tinerilor. El a menţionat că academia CS Dinamo va oferi copiilor un start adecvat în fotbal şi totodată o educaţie specifică unui club de tradiţie. "E o mare bucurie să văd concretizat acest proiect de suflet, Academia de fotbal CS Dinamo care are în atenţie copii de până în 11 ani, viitorul şi speranţa acestei ţări. CS Dinamo aparţine ca şi club de MAI, dar vreau să spun că el, cu toţi suporterii pe care îi are în ţară, este o stare de spirit. Dinamo înseamnă performanţă, înseamnă ambiţie, înseamnă respect pentru o viaţă sănătoasă. CS Dinamo a reprezentat pentru noi o parte din istoria acestei ţări. Ca să atingem în continuare înalta performanţă în sport, trebuie să construim un cadru solid de dezvoltare a tinerilor. Iar CS Dinamo pune accent pe această componentă importantă. Prin proiectul Academia de fotbal Dinamo vrem să mărim familia Dinamo şi să reînviem spiritul de învingător. Şi cel mai important, vrem să oferim copiilor un start adecvat în fotbal şi o educaţie specifică unui club de tradiţie", a afirmat ministrul."Faptul că Danciu (n.r. - Ionel Dănciulescu) a acceptat să vină ca manager al echipei nu poate fi decât o garanţie a performanţelor viitoare. Ştafeta va fi predată de un campion viitorilor campioni. Nu există succes fără succesori. Dispunem de o bază care va fi pusă la dipoziţia academiei. Noul stadion va fi pus la dispoziţia echipei de seniori, care are o altă structură şi altă componentă juridică, nu ţine de Ministerul Afacerilor Interne. Iar actualul stadion va fi folosit de celelalte echipe şi în mod esenţial de această academie de fotbal. Un aspect important de menţionat este că activitatea academiei va fi autofinanţată. Vă asigur că avem toată deschiderea pentru susţinerea acestui proiect prin care se deschide o uşă pentru îndeplinirea visurilor micilor fotbalişti. Aşadar, dragi copii, vă aşteptăm la Academia de fotbal Dinamo", a adăugat Marcel Mela. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOMinistru Afacerilor Interne a primit din partea Asociaţiei suporterilor dinamovişti "Peluza Cătălin Hîldan" un tricou oficial al noii academii inscripţionat cu numele său şi numărul 10, precum şi o minge. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOManagerul Academiei de fotbal CS Dinamo, Ionel Dănciulescu, a declarat la rândul său că îşi doreşte ca juniorii să fie crescuţi în spiritul dinamovist."Proiectul acestei academii se axează pe fotbalul amator, zona copii. Eu voi fi responsabil de tot ce înseamnă partea tehnică. Dar ştim toţi că o asemenea academie nu poate să funcţioneze doar cu această parte, este nevoie de partea logistică, de organizare... iar aici avem un grup de oameni inimoşi, ambiţioşi, alături de care încercăm să punem bazele unei academii de succes. Noi vom încerca să acoperim zona de iniţiere în fotbal. Ne interesează ca aceşti copii care vin să fie crescuţi în spiritul dinamovist. Vrem în acelaşi timp ca această academie să fie un pic diferită de alte academii. Pe noi ne interesează integrarea copilului în societate, integrarea lui în colectivitate. Vrem să formăm persoane responsabile, iar efectuarea junioratului la Dinamo să fie garanţie a seriozităţii şi a profesionalismului", a explicat Dănciulescu.Managerul a subliniat că antrenorii care vor lucra la academie vor avea licenţă şi studii superioare. "Ne dorim ca persoanele care vor lucra cu aceşti copii să aibă licenţă, să aibe studii superioare, să aibă un limbaj adecvat şi să ştie să se comporte şi să lucreze cu copii. Pentru că trebuie să recunoaştem mulţi dintre copii sunt foarte sensibili. Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei care vor să se înscrie în această academie. Suntem la început de drum, dar vom face totul ca să funcţioneze ca o academie profesionistă", a precizat fostul fotbalist. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPreşedintele CS Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a menţionat în cadrul evenimentului că proiectul noului stadion din Complexul Sportiv Dinamo a intrat pe "ultima sută de metri"."Ne aflăm astăzi aici pentru a prezenta proiectul Academiei de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti. Suporterii sunt alături de noi în acest proiect prin programul DDB. Avem aici şi tricoul ofical şi noua siglă. Iar cum o echipă are nevoie şi de un stadion trebuie să subliniem că am intensificat în ultimul timp demersurile pentru finalizarea proiectului noii arene. Proiectul a intrat pe ultima sută de metri. Avem şi o schiţă de la CNI şi după cum se vede am procedat la alipirea terenului de zona velodromului. Apoi, la momentul ieşirii alipirii să procedăm la dezmembrare. După aceea vom înainta terenul către CNI pentru a ne oferi soluţia finală. Soluţia finală reprezintă adaptarea pe bucata de teren înaintată a noului stadion. Pot să spun că proiectul se desfăşoară cu o viteză alarmantă, chiar dacă ne confruntăm acum cu condiţii epidemiologice pe care nu le aştepta nimeni. Facem toate demersurile, iar stadionul va fi realizat", a afirmat Ionuţ Adrian Popa. AGERPRES (V-autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres