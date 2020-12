Un bărbat infidel și-a drogat soția, pentru a afla dacă aceasta are o aventură

15:20

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a negat că serviciile secrete din țara sa s-ar afla în spatele tentativei de asasinat a opozantului Aleksei Navalnîi, otrăvit în luna august a acestui an, informează The Moscow Times. „Nu l-am otrăvit noi, cine are vreo treabă cu el? Dacă cineva ar fi vrut să-l otrăvească, probabil că ar fi […]