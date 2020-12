Nacional – Penarol, cel mai intens derby din Uruguay

12:30

După ce au dat de veste în toată țara că haterii au reușit să îi despartă, regii TikTok-ului, Alexandra și Ionuț Bodi s-au împăcat și sunt cum nu se poate mai fericiți. Mai mult, pentru […] The post Regii TikTok-ului s-au împăcat! Alexandra și Ionuț Bodi au învins haterii: „Asta înseamnă iubire” appeared first on Cancan.ro.