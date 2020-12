Justiţia rusă condamnă Google la amenzi din ce în ce mai mari

18:30

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că roş-albaştrii au trecut peste înfrângerea de la Cluj, 0-2 cu CFR, şi sunt pregătiţi pentru derby-ul de vineri cu Universitatea Craiova.''Se anunţă o partidă dificilă, cu un adversar bun, are are un moral bun. Noi venim după această înfrângere nemeritată, din punctul meu de vedere, de la Cluj. Cred că am trecut peste acest moment şi suntem pregătiţi pentru a trata meciul de mâine seară foarte serios, concentraţi şi cu dorinţa de a câştiga'', a spus tehnicianul.Petrea speră ca veritabilul complex pe care îl are Universitatea faţă de FCSB să fie un avantaj pentru echipa sa în acest meci: ''Ar trebui să fie un avantaj pentru noi şi sper să intrăm în meci cu acest atu''.Antrenorul echipei bucureştene va trebui să găsească un înlocuitor pentru fundaşul central Andrei Miron, suspendat pentru meciul de la Craiova: ''Şi în etapa trecută am avut probleme cu jucătorii suspendaţi. Trebuie să găsim variante, de-asta suntem aici, să găsim soluţii. Vom vedea mâine cine va evolua pe acea poziţie. Sper ca cel care va intra în locul lui Miron să o facă foarte bine şi să aibă un joc foarte bun''.În schimb, tehnicianul va putea conta pe Florin Tănase, refăcut după o accidentare: ''Tănase a reintrat în antrenamentele normale ale echipei şi până mâine vom vedea dacă va intra din primul minut sau pe parcursul jocului. Cert e că este în lotul echipei''.Toni Petrea a recunoscut că echipei îi lipseşte un atacant de valoare cum este Sergiu Buş (indisponibil), care nu va mai juca până la finalul acestui an: ''Încercăm să ne adaptăm la ce (lot) avem. Poate că ne lipseşte Sergiu Buş, un atacant cu experienţă, care putea să facă presiune pe apărarea adversă, însă noi de la antrenament la antrenament, de la joc la joc, încercăm să găsim soluţii să suplinim acea a atacantului central. El nu va putea evolua nici la meciul de mâine seară, nici la meciul de luni''.Petrea a refuzat să se refere la arbitraj, atât la cel de la Cluj, cât şi în general: ''Nu vreau să discut pe tema arbitrajului. Am văzut că s-a discutat în legătură cu arbitrajul din meciul cu CFR Cluj. Nu vreau să fac nicio referire la ceea ce s-a întâmplat la Cluj. Am convingerea că cel care va oficia partida de mâine o va face foarte bine''.Tehnicianul a mai spus că dacă echipa sa din punct de vedere fizic este la un nivel foarte bun, din punct de vedere mental suferă în unele momente.''Mai avem de lucru la nivel mental, sunt jucători tineri, e normal. Poate s-a văzut şi lipsa de experienţă la anumite meciuri, cu miză, mai grele. Jucătorii noştri trebuie să capete din ce în ce mai multă experienţă şi să reacţioneze în anumite momente mult mai matur'', a subliniat Petrea.Meciul dintre Universitatea Craiova şi FCSB va avea loc vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în etapa a 14-a a Ligii I.AGERPRES (V, AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)