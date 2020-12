UPDATE/VIDEO Fotbal: Premiile FIFA ''The Best'' - Polonezul Robert Lewandowski, cel mai bun jucător al anului

Atacantul polonez Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2020, joi, în cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best'' de la Zurich, transmite AFP.Lewandowski, cel mai bun marcator din Europa şi câştigător al Ligii Campionilor cu Bayern, nu a cucerit până acum Balonul de Aur, trofeu care nu a fost decernat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. În ancheta FIFA, Lewandowski i-a învins pe ceilalţi doi nominalizaţi, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), multipli câştigători ai Balonului de Aur. Cele două vedete ale fotbalului mondial au obţinut trei din ultimele patru premii FIFA ''The Best'' şi 11 din ultimele 12 Baloane de Sur, excepţia fiind făcută de croatul Luka Modric în 2018.Fostul atacant al Borussiei Dortmund a arătat o formă strălucitoare în ultimul sezon, cu 55 de goluri în 44 de meciuri în toate competiţiile, dintre care 15 reuşite în 10 meciuri jucate în Liga Campionilor.Performanţele sale individuale au fost însoţite şi de trofee câştigate cu echipe, o remarcabilă quintă royală, cu Bundesliga, Cupa Germaniei, Supercupa Germaniei, Liga Campionilor şi Supercupa Europei.Lewandowski continuă forma sa de excepţie şi în sezonul actual, în care are 18 goluri în 17 partide în toate competiţiile.Robert Lewandowski a acumulat 52 de puncte în clasamentul FIFA ''The Best'', fiind urmat de Cristiano Ronaldo, cu 38 de puncte, şi Leo Messi, cu 35 de puncte.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editori online: Irina Giurgiu, Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: Fotbal: Premiile FIFA ''The Best'' - Klopp, votat cel mai bun antrenor al anului Fotbal: Premiile FIFA ''The Best'' - Lucy Bronze, desemnată jucătoarea anului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres