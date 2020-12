Americanii nu vor putea reclama în instanță, dacă suferă efecte adverse grave după vaccinului anti-COVID, susțin avocații

19:50

Liderii PNL, USR PLUS și UDMR par să fi ajuns la o formulă politică după întâlnirea de joi. Florin Cîțu este varianta acceptată de USR PLUS și UDMR pentru funcția de premier, iar Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților, scrie pe surse Digi24. Potrivit informațiilor Digi24.ro, cei de la USR PLUS și-au comunicat în mod […]