Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B”

Rapperul american Eminem a lansat albumul „Music to Get Murdered By - Side B”, care vine după 11 luni de la apariţia surpriză a „Music to Get Murdered By”, al zecelea debut consecutiv al lui în topul american al albumelor.

