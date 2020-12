Etapa 15 // Match Preview FCSB - Sepsi OSK

13:10

Craiova - FCSB se joacă azi, de la 20:30, într-o partidă foarte importantă în economia luptei la titlu din Liga I. Ambele formații sunt sub presiune, mai ales că rivala CFR Cluj a câștigat meciul cu Dinamo.Mai mult ca sigur, în acest an vom avea o luptă în trei la titlu. Craiova, FCSB și CFR Cluj au parte de un final de an cu meciuri grele și încă e greu de zis cine va închide prima parte a sezonului pe locul întâi. ...