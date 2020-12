Fotbal: Mircea Rednic, convins că Viitorul va câştiga meciul din deplasare cu Gaz Metan Mediaş

Antrenorul formaţiei FC Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, s-a declarat convins că echipa sa va avea un joc mai bun cu Gaz Metan Mediaş decât în ultimele două partide din Liga I de fotbal şi că va reuşi să câştige meciul de sâmbătă."Este o deplasare dificilă, ţinând cont şi de situaţia celor de la Mediaş. Ceea ce mă bucură este faptul că, în afară de Ciobanu, am tot jucătorii la dispoziţie. Am reuşit să îi recuperez pe cei care au avut probleme după meciul cu Botoşani. Sunt ferm convins nu numai că vom juca bine, ci şi că vom obţine cele trei puncte de care avem mare nevoie. În primul rând vrem să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus anul acesta, să terminăm în primele şase, dar şi pentru ei, pentru moralul lor, ar fi bine, pentru că vin sărbătorile, să fie şi ei veseli. Au tot interesul şi mă aştept ca meciul ăsta să aibă mai multă determinare şi mai multă dorinţă, mai multă responsabilitate, să evităm greşelile pe care le-am făcut în cele două meciuri de când am preluat eu o echipa. Şi atunci sunt ferm convins că vom veni cu un rezultat bun'', a declarat Rednic, vineri, într-o conferinţă de presă.Tehnicianul a afirmat că va încerca să-i facă pe jucătorii săi să conştientizeze valoarea pe care o au ca echipă: "Ţinând cont de meciurile bune pe care le-au făcut (cei de la Gaz Metan), au bătut la CFR, când chiar au jucat bine şi au pus mari probleme, pentru că e greu câştigi la Cluj, pot spune că au un lot bun. Dar fiind un antrenor nou şi el (Jorge Costa, n. red.) a folosit mulţi jucători noi pe care a încercat să îi vadă. E o echipă care trebuie tratată foarte serios, au jucători cu calitate şi trebuie să fim foarte atenţi. Acum toate meciurile sunt grele. Noi, în primul rând trebuie să ne concentrăm la meciul de la Mediaş. Mai sunt multe meciuri, dar ar fi păcat să nu venim cu trei puncte de la Mediaş. Uşor nu va fi şi vreau să îi fac să conştientizeze de valoarea pe care echipa o are, că meritam mai multe puncte în perioada asta de până acum".Mircea Rednic îşi propune ca în prima parte a anului viitor să promoveze la prima echipă o parte din jucătorii de la Academia Hagi."Am deja două săptămâni de când lucrez cu ei, am un lot bun jucători, cu calitate, am concurenţă pe posturi, dar normal că echipa încă nu e omogenă. Nici nu are cum să fie, pentru că mi s-a cerut să fac o evaluare a lotului până acum. Şi acum vor fi două-trei schimbări faţă de meciul cu Botoşani, pentru că vreau să îmi fac şi eu idee, dacă mai este nevoie să ne întărim. Sigur voi mai completa lotul cu jucători de la academie pe care i-am avut în această perioadă. S-a făcut şi acolo o evaluare a jucătorilor care ar trebui să facă pasul la echipa mare în prima parte a anului viitor", a mai spus Mircea Rednic.Partida Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul Constanţa, din cadrul etapei a 15-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, la Mediaş.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)

