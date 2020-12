Aproape şase mii de români, depistaţi în ultimele 24 de ore că nu respectă regulile anti-COVID

16:10

Mihaela Tatu s-a retras din televiziune, în urmă cu mai mulți ani, din cauza problemelor de sănătate. Chiar dacă și-a concentrat atenția către alte proiecte, aceasta nu exclude revenirea pe micile ecrane. „Nu am renunțat. Pur și simplu nu m-am mai regăsit în formatele care mi s-au propus. Eu nu am stat pe loc. Am […]