Turcia: Recep Tayyip Erdogan o asigură pe Angela Merkel că Turcia doreşte să deschidă o nouă pagină în relaţia cu UE

19:50

Documentarul "colectiv", în regia lui Alexander Nanau, se numără printre filmele favorite ale fostului preşedinte al Statelor Unite, Barack Obama, care a publicat vineri lista cu lungmetrajele şi seriile de televiziune preferate din 2020, conform unei tradiţii anuale, relatează Variety. Barack Obama a publicat vineri pe conturile sale de pe reţelele de socializare lista cu filmele şi seriile de televiziune preferate din 2020."Anul acesta, la fel ca toţi ceilalţi, am petrecut destul de mult timp blocaţi în casă, iar odată ce streaming-ul a estompat şi mai mult liniile de demarcaţie între filmele de cinema şi producţiile de televiziune, am extins lista pentru a include poveştile vizuale care mi-au plăcut în acest an, indiferent de format", a scris fostul preşedinte american.Pe lista cu filmele favorite din acest an ale fostului preşedinte se numără "Ma Rainey's Black Bottom", "Beanpole", "Bacurau", "Nomadland", "Soul" şi "Lovers Rock". Lista include şi producţiile "Mank", "Martin Eden", "Let Him Go", "Time", "Boys State", "Selah And The Spades" şi "Crip Camp" (produs de compania Higher Ground a soţilor Obama). De asemenea, pe lista cu filmele preferate de Barack Obama în acest an figurează şi documentarul "colectiv", care spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc la 30 octombrie 2015.Printre producţiile de televiziune care l-au captivat în acest an pe fostul lider de la Casa Albă se numără mini-seria documentară despre Michael Jordan "The Last Dance", hit-ul Netflix "The Queen's Gambit" şi "I May Destroy You". De asemenea, lista cu seriile TV preferate de Barack Obama, care în acest an este considerabil mai generoasă în comparaţie cu cea de anul trecut, include seriile "Better Call Saul", "The Boys", "The Good Lord Bird", "Devs", "Mrs. America", "The Good Place" şi "City So Real".La începutul săptămânii, Obama a dezvăluit care au fost cărţile sale preferate în acest an, printre acestea numărându-se "The Vanishing Half" de Brit Bennett, "Caste" de Isabel Wilkerson şi "Twilight of Democracy" de Anne Applebaum. Fostul lider de la Casa Albă nu a inclus însă volumul său de memorii "A Promised Land", publicat la sfârşitul acestui an, deşi a glumit că acesta este totuşi "o carte destul de bună". Foto: European Film Awards / Twitter.com"colectiv", în regia lui Alexander Nanau, a fost desemnat sâmbătă seară cel mai bun documentar la Premiile Academiei Europene de Film, în cadrul unei ceremonii desfăşurate online din cauza pandemiei.Documentarul "colectiv" este şi propunerea României la Premiile Oscar 2021, în secţiunea "Cel mai bun lungmetraj internaţional", anterior numită "Cel mai bun film străin". Este prima oară când un documentar este propunerea României în cursa pentru premiile Academiei Americane de Film.Premiera mondială a documentarului a avut loc în 2019 la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea)