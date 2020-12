20:50

Publicaţia The New York Times a recunoscut vineri că podcastul său de succes ''Caliphate'', consacrat grupării Stat Islamic, a fost construit, în parte, pe o mărturie falsă, relatează AFP. Programul cu 12 episoade publicat în 2018 s-a dorit a fi o incursiune în tenebrele Statului Islamic, prin intermediul unui canadian care afirma că s-a alăturat organizaţiei în 2016.Acesta, care se prezenta sub numele "de război" Abu Huzaifa, a povestit între altele că a participat la două execuţii.Podcastul a fost un succes de public şi a fost recompensat cu mai multe premii prestigioase, între care Peabody Award.În septembrie însă, Huzaifa, pe numele său real Shehroze Chaudry, a fost reţinut de poliţia canadiană şi inculpat pentru "falsă activitate teroristă".Ulterior, cotidianul a lansat propria anchetă internă şi nu a găsit dovezi în sprijinul afirmaţiilor făcute de Chaudry despre atrocităţile pe care le-ar fi comis, The New York Times subliniind într-o notă editorială publicată vineri că episoadele respective din Caliphate "nu au îndeplinit standardele de acurateţe" ale cotidianului.Nota menţionează două probleme principale - faptul că podcastul nu a fost supervizat de un editor cu experienţă în problema terorismului şi lipsa de "scepticism şi rigurozitate" a echipei de realizatori faţă de Chaudry.Totuşi, The New York Times a decis să nu retragă podcastul, ci doar să-i adauge unele "menţiuni rectificative" şi un nou episod în care directorul Dean Baquet explică, între altele, că ziarul său se face responsabil de un "eşec instituţional".Jurnalista coordonatoare a proiectului, Rukmini Callimachi, nu va fi sancţionată, dar probabil se va ocupa de alte domenii, care nu ţin de terorism, a precizat Baquet.Cazul Chaudry este semnificativ şi problematic pentru The New York Times, care a investit masiv, din 2017, în formatul tip podcast, considerat o sursă de venituri în principal din publicitate, precum şi un punct de intrare pentru abonamentele online, mai ales în rândul tinerilor, notează AFP. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Tudor Martalogu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: The New York Times / Facebook.com