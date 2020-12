Agenția de spionaj din Marea Britanie îi provoacă pe oameni să rezolve un puzzle de Crăciun

09:40

Tragedie în Trucia! Cel puțin opt persoane au murit, sâmbătă, din cauza unui incendiu care a avut loc într-un spital privat din provincia Gaziantep, informează site-ul aa.com.tr. Incidentul s-a produs în secția de terapie intensivă COVID-19 a Spitalului Universitar SANKO. Incendiul a fost provocat de explozia unui ventilator de oxigen. Eight people have been killed […]