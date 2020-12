Mioara Roman, de urgență la spital! Fiica ei, Oana, a chemat ambulanța acasă: ”Eram foarte speriată”

19:00

Olga Verbițchi și rudele sale traversează o perioadă extrem de delicată… Bunicul care a crescut-o pe talentata artistă a încetat din viață, iar această traumă a îngenuncheat-o. Câștigătoarea sezonului 6 de la “X Factor” i-a […] The post Olga Verbițchi, îngenuncheată de moartea bunicului ei: “M-am trezit plângând și aș fi vrut să fie un vis”. Câștigătoarea de la X Factor i-a adus un tribut emoționant | VIDEO appeared first on Cancan.ro.