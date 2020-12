Declaraţie de presă susţinută de purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog; ora 17,00

10:30

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Horia Păun, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an foarte complicat în contextul pandemiei de coronavirus, precizând că nu îşi doreşte decât să treacă mai repede, iar 2021 să fie unul mult mai bun, iar baschetul să reintre în ritmul obişnuit."A fost un an foarte greu, noi am fost printre primele federaţii care am oprit activitatea din cauza pandemiei. Din nefericire nu am reuşit să terminăm competiţiile la nivel de seniori. Deci sezonul 2019-2020 nu s-a încheiat, am rămas cu pozele clasamentelor din momentul respectiv doar pentru a cunoaşte reprezentantele României în cupele europene. Un mare plus e că în lunile august şi septembrie am reuşit să ducem la bun sfârşit turneele finale de juniori la toate categoriile de vârstă. A fost un succes major având în vedere că în cele două săptămâni de competiţie la toate categoriile nu am avut nicio problemă medicală, şi aici mă refer la COVID. Am reuşit să pornim competiţiile de seniori din noul sezon, Cupa României, ligile naţionale la fete şi băieţi. Din păcate competiţiile juvenile nu am reuşit să le repornim din cauza condiţiilor destul de grele, mă refer la condiţiile sanitare, cu testare, cu cazare în bulă... efortul financiar ar fi fost mult prea mare şi cluburile nu şi-au permis. Cam ăsta a fost anul... unul foarte complicat, nu ne dorim decât să treacă mai repede şi să sperăm că 2021 va fi mult mai bun", a afirmat preşedintele."Au fost într-adevăr cazuri destule, aşa a fost să fie... e un sport de contact, respirăm acelaşi aer. Dar noi ne-am asumat aceste riscuri, am avut şi nişte reguli sanitare foarte, foarte stricte. Din fericire nu am avut cazuri complicate... una peste alta cred că se vor desfăşura competiţiile. Şi sper ca într-un viitor nu prea îndepărtat să spunem că am scăpat de acest COVID-19", a adăugat Horia Păun. Foto: (c) NICOLAE BADEA / AGERPRES FOTOAnularea Campionatului Mondial Under-17 la feminin, programat să se desfăşoare în 2020 la Cluj-Napoca, reprezintă o mare pierdere pentru baschetul românesc."Din nefericire Campionatul Mondial Under-17 la feminin de la Cluj a fost anulat, deci el nu va fi reprogramat, se intră în alte faze, în alte atribuiri de turnee. E o mare pierdere pentru România, mi-aş fi dorit să ducem la bun sfârşit această mare competiţie... nu a fost să fie. Normal că au fost pierderi pentru că aveam asigurată finanţare din partea autorităţilor locale, aveam sponsorizări care s-au oprit din cauza acestei anulări. Însă Campionatul European Under-18 masculin (Divizia B) s-a amânat, el va fi organizat anul viitor la Oradea, în aceleaşi condiţii, mai puţin generaţia. Adică aveau drept de participare sportivii născuţi 2003, acum va juca generaţia 2004", a explicat oficialul Federaţiei Române de Baschet.Noul coronavirus a afectat şi parcursul echipelor naţionale masculine şi feminine ale României în preliminariilor Campionatului European - EuroBasket. Selecţionerii celor două reprezentative nu au putut alinia cele mai bune formule în partidele desfăşurate în această toamnă, mai mulţi sportivi fiind infectaţi cu COVID-19."Din nefericire, la masculin, în calificările pentru EuroBasket, echipa naţională nu mai are şanse. Am picat într-o grupă extrem de grea, cu Spania, Polonia şi Israel este greu să emiţi pretenţii. Mai mult, trebuia să jucăm un meci acasă cu Polonia, şi cu Spania în deplasare... Dar din cauza condiţiilor medicale impuse în contextul pandemiei am fost nevoiţi să jucăm în aceste bule... aşa că am jucat ambele meciuri în Spania. Nu este o scuză, dar am fost loviţi şi de ghinion... chiar dacă cei absenţi nu ar fi schimbat soarta partidelor, eu sunt convins că am fi arătat mult mai bine. Pentru că am avut 6-7 sportivi care nu au putut participa la această acţiune din cauza COVID-19, plus antrenorul secund, plus doctorul naţionalei... deci a fost o situaţie extrem de complicată", a afirmat el."Naţionala feminină a jucat tot într-o bulă, la Riga, deci pe teren neutru, pierzând şansa de a juca acasă cu Italia. La fel, nici acolo nu am reuşit să aliniem cea mai bună formulă. Au lipsit Ashley Walker, Sonia Ursu şi Adina Stoiedin, jucătoare importante în economia jocului echipei naţionale. Deci nu putem spune că am avut o prestaţie mulţumitoare nici la feminin. Mai sunt meciuri în calificări, avem cu Italia şi Cehia, dar vom juca iar într-o bulă în deplasare, la Istanbul de această dată, la final de lună ianuarie, început de februarie. Dar, în principiu, nu mai sunt şanse de calificare", a adăugat Păun. Foto: (c) CORNELIA DUMITRU / AGERPRES FOTOBaschetul românesc va fi reprezentat în premieră anul viitor, la Tokyo, la Jocurile Olimpice. Echipa naţională feminină de baschet 3x3 este calificată, iar preşedintele FRB este convins că aceasta are şanse să obţină o medalie olimpică."Din fericire componentele lotului olimpic au fost în pregătire. Mulţumim pe această cale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru că ne-a susţinut şi ne-a ajutat oferind posibilitatea echipei naţionale olimpice de 3x3 să se pregătească toată vara. Pentru că echipa a fost în pregătire trei luni. Aceste sportive activează şi în baschet 5 la 5, aşa că probabil ele vor intra din nou în pregătire la sfârşit de aprilie, început de mai. Sperăm într-o pregătire cât mai bună pentru că, aşa cum ne-am propus, ţinem în continuare la obiectivul nostru, acela de a câştiga o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu naţionala 3x3 masculină aşteptăm, pentru că mai sunt nişte turnee de universalitate. În funcţie de clasamentele din primăvară avem o şansă foarte mică să participăm la un asemenea turneu. Un turneu cu 6 echipe de la care se califică o singură selecţionată la Tokyo. Deci sunt şanse minime, dar pe care ni le vom juca", a precizat acesta."Anul viitor la nivel juvenil vom participa cu toate naţionalele la toate competiţiile europene. De asemenea, la 3x3 vom participa la Campionatele Europene de seniori, masculin şi feminin, cât şi la Under-18, dar şi la Campionatele Mondiale Under-23. Cam asta ar fi competiţiile anului 2021. Plecăm încrezători că vom fi sănătoşi şi vom putea reintra în ritmul obişnuit. Să vedem ce se întâmplă şi cu vaccinarea, să facem cumva să ne luăm vieţile înapoi ca să trăim ca înainte de această pandemie", a mai spus Horia Păun.În luna mai, în contextul pandemiei de coronavirus, Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet a constatat imposibilitatea continuării Ligii Naţionale de baschet (masculin şi feminin) şi Ligii I - ediţia 2019/2020 şi a stabilit anularea competiţiilor cu clasamentele în vigoare la data de 8 martie 2020, fără decernarea titlului de campioană naţională. 