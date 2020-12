George Simion, avertisment pentru parlamentarii AUR: "S-ar putea să apară trădători"

11:10

PNL, USR PLUS și UDMR au decis, vineri, după 10 ore de negocieri la Vila Lac, că premier va fi Florin Cîțu, vicepremieri vor fi de la USR PLUS (Dan Barna) și UDMR (Kelemen Hunor), iar cele 18 ministere se vor împărți astfel: 9 ministere PNL, 6 ministere USR PLUS și 3 ministere UDMR.