Poliţia Capitalei: Amenzi însumând 215.000 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecţie împotriva SARS-CoV-2

13:20

Pandemia de coronavirus a obligat multe cupluri să-şi reconsidere planurile de căsătorie în anul 2020: Să amâne? Sau să lase totul pentru anul viitor? Noul coronavirus a dat peste cap planurile a milioane de perechi din întreaga lume care au vrut să-şi spună "da" anul acesta şi care au încercat să găsească cea mai bună soluţie pentru a-şi uni destinele.Unii au reuşit să se căsătorească pe ultima sută de metri înainte de decretarea perioadei de izolare, alţii au găsit metode mai originale, ajutaţi mai ales de mediul online. Nici în timpul verii pandemia nu a dat semne de regres şi a determinat multe cupluri să renunţe la planurile lor de a păşi în faţa altarului în compania rudelor şi a prietenilor.Pandemia de coronavirus a tulburat viaţa a milioane de oameni, iar celebrităţile nu au făcut excepţie: Emma Stone, Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix şi Rooney Mara, sau Katy Perry şi Orlando Bloom sunt câteva dintre vedetele care au renunţat la o nuntă cu invitaţi. De Valentin Day's, Orlando Bloom i-a cerut mâna lui Katy Perry, care visa să se îmbrace în rochie de mireasă; intenţia lor era de a face o nuntă nu prea mare, în Japonia, însă pandemia le-a dat planurile peste cap. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOIubire şi carantină - O "căsătorie virtuală", oficiată în ArgentinaDoi tineri argentinieni, Diego Aspitia şi Sofia Cuggino, logodiţi de un an, urmau să se căsătorească pe 26 martie într-o biserică din Argentina şi să sărbătorească evenimentul printr-o petrecere la care erau invitate 400 de persoane. Însă starea de izolare totală a populaţiei decretată în ţara lor i-a obligat să îşi oficieze nunta pe internet."Căsătoria este unul dintre cele mai importante evenimente din viaţa unui om. Nu ne-a fost uşor când ni s-a spus că trebuie să renunţăm la ea. Însă am lăsat de-o parte visul nostru (...) pentru binele comun", a declarat Diego, în vârstă de 42 de ani, angajat al unui magazin din Cordoba, oraş din centrul ţării, situat la circa 700 de kilometri nord-vest de Buenos Aires.După ce starea de izolare generală a intrat în vigoare în toată Argentina, ceremonia a avut loc în cele din urmă în ziua următoare, pe internet.Vecinii mirilor au furnizat aparatura wifi, întrucât cuplul, recent mutat în noua sa casă, nu avea încă internet. Doi membri ai comunităţii evanghelice de care aparţin tinerii căsătoriţi au oficiat ceremonia prin videoconferinţă, iar cei 400 de invitaţi au asistat la ea conectându-se pe Facebook şi Instagram."Nu a existat dansul nupţial, nici masa de nuntă, nu a existat rochia de mireasă, nici tot acel fast, dar căsătoria a avut loc", a declarat Sofia, în vârstă de 32 de ani, profesoară de ştiinţe agronomice la Universitatea din Cordoba."Vom ţine petrecerea de nuntă ceva mai târziu, căci dorim cu toţii să ne îmbrăţişăm, să râdem, să ne privim în ochi şi să bem un 'mate' cu invitaţii", a explicat Sofia, referindu-se la o băutură argentiniană tradiţională.Bindi Irwin s-a căsătorit la ZOO Australia din Queensland, cu câteva ore înainte să fie introduse restricţii privind nunţileBindi Irwin, fiica regretatului prezentator de televiziune Steve Irwin, devenit celebru cu emisiunea "Crocodile Hunter", s-a căsătorit pe 26 martie, în cadrul unui eveniment care a generat proteste online, deoarece a avut loc cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unei interdicţii vizând ceremoniile cu mai mult de cinci persoane.Imaginile de la eveniment au fost difuzate la posturi de televiziune la mai puţin de 24 de ore după ce prim-ministrul australian Scott Morrison a limitat la cinci numărul persoanelor autorizate să asiste la nunţi, pentru a preveni răspândirea noului coronavirus. Sursa foto: Bindi Irwin / facebook.comO înregistrare video realizată cu această ocazie o arată pe Bindi Irwin, purtând o rochie de mireasă şi ascunzându-se sub mai multe umbrele, la Australia Zoo, o grădină zoologică deţinută de familia Irwin în nord-estul statului australian Queensland, şi un spaţiu amenajat în exterior şi decorat cu arcade florale şi palmieri, potrivit Australian Broadcasting Corp (ABC).O utilizatoare de Twitter, care foloseşte pseudonimul Briar Rose 83, a publicat mesajul următor: "Nu-mi vine să cred că Bindi Irwin şi-a organizat nunta astăzi. Ce exemplu îngrozitor şi egoist este! Atât de mulţi oameni sunt expuşi în faţa riscului. Ruşine, ruşine, ruşine!".Bindi Irwin, în vârstă de 21 de ani, s-a logodit în iulie 2019 cu iubitul ei american Chandler Powell, care lucrează la Australia Zoo, potrivit ABC.Bindi a devenit celebră încă din copilărie, în special după ce tatăl ei, naturalistul Steve Irwin, ale cărui emisiuni erau extrem de populare în lumea întreagă, a murit în 2006 după ce a fost înţepat în inimă de o pisică-de-mare în timpul unor filmări pe care le realiza în Marea Barieră de Corali.Jennifer Lopez şi-a amânat nunta cu Alex Rodriguez din cauza pandemiei de coronavirusPandemia de coronavirus a tulburat viaţa a milioane de oameni în SUA iar celebrităţile nu au făcut excepţie, asftel încât diva din Bronx, Jennifer Lopez, şi logodnicul său, fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, au fost nevoiţi să-şi amâne nunta programată în primăvara acestui an.Celebrul cuplu s-a logodit în septembrie anul trecut şi a făcut public evenimentul prin imagini postate pe contul de Instagram, iar fanii aşteptau cu mare interes ziua ceremoniei religioase care a trebuit să fie amânată în contextul crizei de coronavirus. Foto: (c) NINA PROMMER / EPACântăreaţa, actriţa şi dansatoarea latino a declarat într-un interviu cu Ellen DeGeneres că noul virus "a dat peste cap multe vieţi" şi cu siguranţă nu poate avea loc o nuntă "în aceste zile". "Nu ştiu când vom putea stabili o nouă dată", a spus a."Adevărul este că habar nu am când va avea loc nunta", a spus Jennifer Lopez, pentru care ar fi vorba de cea de-a patra căsătorie, dintre care ultima a fost cu cântăreţul Marc Anthony, tatăl gemenilor săi, Emme şi Max.La fel ca alte milioane de americani, cântăreaţa s-a izolat în casă, fapt ce coincide cu perioada de pauză pe care anunţase că o va lua după prezentarea recitalului din pauza competiţiei Super Bowl şi după participarea la un nou sezon al concursului "World of Dance", unde face parte din juriu.Nuntă regală la Windsor: Prinţesa Beatrice a Marii Britanii s-a căsătorit cu logodnicul său, Edoardo Mapelli MozziPrinţesa Beatrice a Marii Britanii, fiica cea mare a prinţului Andrew şi a ducesei de York, Sarah, s-a căsătorit cu logodnicul său, Edoardo Mapelli Mozzi, pe 17 iulie la Palatul Windsor, în cadrul unei ceremonii restrânse la care a participat şi regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.Iniţial, cuplul plănuise nunta pentru luna mai, însă măsurile de carantină şi izolare împotriva noului coronavirus i-au obligat să reprogrameze. Prinţesa Beatrice şi logodnicul ei plănuiseră să se căsătorească pe 29 mai la Londra. Foto: (c) Benjamin Wheeler / EPAEvenimentul a avut loc la capela de pe domeniul reşedinţei Prinţului Andrew şi al Ducesei de York, Sarah Ferguson, Royal Lodge din Windsor Park.Printre cei 20 de invitaţi la acest eveniment deosebit de intim s-au numărat, pe lângă regina Elisabeta şi soţul ei, prinţul Philip, părinţii miresei, ducele şi ducesa de York, şi sora acesteia, prinţesa Eugenie.Căsătoria s-a desfăşurat cu respectarea recomandărilor guvernului împotriva răspândirii noului coronavirus. În Marea Britanie, nunţile au fost din nou permise din 4 iulie, cu o limită de participare de 30 de persoane obligate să respecte distanţarea fizică recomandată în plină pandemie.Sean Penn s-a căsătorit, într-o ceremonie oficiată online, cu o tânără în vârstă de 28 de aniActorul american Sean Penn, care anul acesta a împlinit 60 de ani, s-a căsătorit cu Leila George, în vârstă de 28 de ani. Cei doi s-au căsătorit pe 2 august, într-o ceremonie secretă, după cum a dezvăluit soţia producătorului Mike Medavoy, Irena, care a urat toate cele bune noului cuplu pe Instagram, unde a postat mai multe imagini ale celor doi miri şi ale verighetelor. Foto: (c) KEVIN WINTER / GETTY IMAGES / vanityfair.comEste cea ce-a treia căsătorie a actorului, care anterior a mai fost însurat cu Madonna şi Robin Wright. Este însă prima căsătorie pentru tânăra Leila, de asemenea actriţă, şi care are o relaţie cu Sean Penn din 2016.Leila, născută în Australia, este fiica actorului şi producătorului Vincent D'Onofrio cu actriţa Greta Scacchi şi a menţinut o relaţie discretă cu Sean Penn de la vârsta de 24 de ani. În ultimii ani, ei au fost implicaţi în mai multe acţiuni caritabile pentru cauza animalelor şi, mai recent, pentru cei afectaţi de criza noului coronavirus."Am avut o nuntă COVID. Prin aceasta vreau să spun că a fost oficiată de un comisar al comitatului prin videoconferinţă, iar noi eram acasă cu cei doi fii ai mei şi cu fratele meu. Dar am făcut-o până la urmă", a spus Sean Penn într-un interviu.Actorul a vorbit şi despre avantajele de a face o nuntă în actualele împrejurări: "Aş putea spune că există factori care te eliberează de constrângerile sociale în timpul pandemiei de COVID", a mărturisit el.Sean Penn a avut până în iunie 2015 o relaţie cu actriţa de origine sud-africană Charlize Theron. Cu mulţi ani înainte, el a fost căsătorit cu actriţa Robin Wright, în perioada 1996-2010, şi cu Madonna, din 1985 până în 1989.Sarah Hyland, tânăra Haley din "Modern Family", s-a căsătorit "simbolic" cu Wells AdamsActriţa Sarah Hyland (29 de ani), cunoscută pentru interpretarea personajului Haley din popularul sitcom "Modern Family", şi iubitul ei, actorul Wells Adams (36 de ani), aveau programată pe 10 august o nuntă cu mare fast, dar au fost nevoiţi să amâne ceremonia în contextul pandemiei de coronavirus. Sursa foto: Sarah Hyland / instagram.comÎn loc de nunta plănuită, ei au organizat o ceremonie intimă chiar în ziua în care era anunţată nunta.Cei doi s-au căsătorit totuşi "simbolic", dar aşteaptă ceremonia mult visată şi sunt de părere că "există lucruri mai importante pentru care să-şi facă griji"."Ar fi trebuit să ne căsătorim (...). Nu am făcut acest lucru. Vrem să ne căsătorim într-o bună zi şi să avem nunta la care visăm şi să-i avem alături de noi pe toţi cei pe care îi iubim. Însă acum sunt lucruri mai importante pentru care să ne facem griji", sunt câteva dintre mesajele pe care actriţa le-a postat pe reţelele de socializare.Pe 10 august cei doi s-au îmbrăcat în alb şi au făcut simbolic schimb de verighete, într-un videoclip menit să imortalizeze momentul în care trebuiau să se căsătorească.Cântăreaţa britanică Lily Allen s-a căsătorit cu actorul David Harbour în Las VegasCântăreaţa britanică Lily Allen s-a căsătorit cu actorul David Harbour, cunoscut din serialul ''Stranger Things'', într-o ceremonie desfăşurată pe 8 septembrie în Las Vegas. Lily Allen, în vârstă de 35 de ani, şi David Harbour, în vârstă de 45 de ani, s-au căsătorit în capela Graceland Wedding, într-o ceremonie oficiată de proprietarul capelei, care a fost costumat în Elvis Presley. Sursa foto: Lily Allen / instagram.comPotrivit informaţiilor dezvăluite de presa britanică, invitaţii la ceremonie au fost nevoiţi să poarte măşti sanitare.În schimb, mireasa şi cel care a oficiat căsătoria nu au purtat mască.Relaţia dintre Lily Allen şi David Harbour a devenit publică atunci când cei doi au fost văzuţi împreună la un teatru londonez în august 2019. Anul acesta în luna mai, cântăreaţa a publicat pe Instagram o fotografie cu un inel ce părea a fi de logodnă.Este al doilea mariaj pentru cântăreaţa britanică, care, între anii 2011 şi 2016, a mai fost căsătorită cu Sam Cooper, constructor şi decorator, cu care are două fiice. Divorţul a fost finalizat în 2018.David Harbour este cunoscut pentru personajul Jim Hooper din serialul "Stranger Things", dar şi pentru rolurile sale secundare din filmele "Brokeback Mountain", "Quantum Solace" şi "Hellboy".Natalia Vodianova şi Antoine Arnault şi-au spus "da" la Primăria din ParisFotomodelul şi actriţa rusă Natalia Vodianova şi omul de afaceri francez Antoine Arnault s-au căsătorit într-o ceremonie civilă simplă, la Primăria din Paris, pe 21 septembrie. Anunţul a fost făcut de Natalia Vodianova care a publicat câteva imagini de la ceremonia care a pecetluit zece ani de relaţie cu Antoine Arnault. "Oui", a scris ea simplu sub aceste imagini. Sursa foto: (c) Natalia Vodianova / natasupernova / instagram.comCuplul şi-a anunţat căsătoria la începutul anului 2020, însă pandemia de coronavirus a împiedicat organizarea nunţii între fotomodelul în vârstă de 38 de ani, şi omul de afaceri, în vârstă de 43 de ani. Antoine este fiul lui Bernard Arnault, directorul celui mai mare conglomerat de modă din lume, LVMH.Cei doi au împreună doi copii, Maxim şi Roman, care s-au alăturat celor trei copii ai Nataliei din căsătoria ei anterioară cu magnatul britanic Justin Portman: Neva, Viktor şi Lucas Alexander.Celebră pentru stilul său elegant, Vodianova a purtat în ziua căsătoriei un compleu alb stil vintage, strâns în talie şi cu detalii amintind de rochiile de mireasă din Rusia, ţara sa natală. În mână, ea a avut un buchet simplu din flori de câmp. Coafura a fost de asemenea simplă, cu părul blond lăsat lejer pe umeri.A trecut mult timp de când Natalia Vodianova a părăsit podiumul modei, deşi ea mai participă ocazional la unele defilări, la şedinţe foto, sau participă ca prezentatoare la programe de televiziune sau alte evenimente.Ea a participat şi ca actriţă în cinci filme, printre care "Furia titanilor" unde a jucat rolul Meduzei, creatura mitologică ce îi transforma în stane de piatră pe cei care o priveau. Vodianova este cunoscută şi pentru acţiunile sale caritabile, ea fiind preşedinta asociaţiei de binefacere Naked Heart.Emma Stone s-ar fi căsătorit în secret cu Dave McCary şi ar fi însărcinatăCunoscuta actriţă americană Emma Stone şi scenaristul umorist Dave McCary s-ar fi căsătorit în secret la sfârşitul lunii septembrie, după ce au fost nevoiţi să-şi amâne nunta din martie din cauza pandemiei de coronavirus. După şase luni cuplul totuşi s-ar fi căsătorit în sfârşit.Emma Stone, laureată cu Oscar pentru musicalul "La La Land" şi supranumită logodnica lui Spiderman, avea planuri pe care pandemia de coronavirus le-a împiedicat. Vedeta hollywoodiană şi unul dintre regizorii emisiunii Saturday Night Live, Dave McCary, s-au logodit în decembrie anul trecut şi ar fi trebui să ajungă în faţa altarului la sfârşitul lunii martie în Los Angeles. Sursa foto: Dave McCary / instagram.comEmma Stone şi Dave McCary s-ar fi căsătorit la New York, potrivit unei surse apropiate cuplului. Cei doi, foarte discreţi cu viaţa lor privată, nu au confirmat noul lor statut civil, dar au fost pozaţi cu verighete de aur pe degetul inelar.Nu se ştie unde a avut loc ceremonia, însă ştirea a apărut după publicarea unor imagini în care cei doi sunt văzuţi plimbându-se pe stradă şi îmbrăcaţi informal. În aceste imaginii Emma, 31 de ani, şi Dave, 35 de ani, sunt văzuţi purtând ambii verighete de aur.Imaginile au atras atenţia şi pentru look-ul afişat de actriţă, care este văzută purtând o salopetă mai largă în jurul taliei, suscitând zvonuri că actriţa din "The Amazing Spider-Man 2" ar fi însărcinată.Emma Stone şi Dave McCary formează un cuplu din 2017. Prima apariţie pe covorul roşu a celor doi a avut loc în ianuarie 2019, la SAG Awards, premii unde Emma Stone avea două nominalizări. Potrivit mai multor surse, Emma Stone şi Dave McCary s-au cunoscut în decembrie 2016, când actriţa a fost gazda cunoscutei emisiuni Saturday Night LiveLarry David, scenarist al serialului "Seinfeld", s-a recăsătorit la vârsta de 73 de aniLarry David, scenarist al serialului "Seinfeld" şi creator al serialului "Curb Your Enthusiasm", s-a recăsătorit la vârsta de 73 de ani cu partenera sa, producătoarea de televiziune Ashley Underwood. Căsătoria lor a avut loc pe 4 noiembrie în California.Este cel de-al doilea mariaj pentru celebrul actor şi scenarist de comedie, care a fost căsătorit cu activista de mediu Laurie David, timp de 14 ani. Cei doi, care s-au despărţit în 2007, au împreună două fiice: Cazzie, în vârstă de 26 de ani, şi Romy, de 24 de ani.Larry David şi Ashley Underwood s-au cunoscut în 2017 la o petrecere organizată cu ocazia zilei de naştere a actorului Sacha Baron Cohen, a dezvăluit actorul american. Ashley Underwood era în acea perioadă producătoarea serialului de satiră "Who Is America?", al cărui protagonist este britanicul Sacha Baron Cohen.De asemenea, Ashley este o prietenă apropiată a soţiei starului britanic, actriţa Isla Fisher, care, la rândul ei, a apărut în calitate de invitat special în cel mai recent sezon al serialului "Curb Your Enthusiasm".Larry David a devenit celebru în calitate de scenarist al serialului de comedie "Seinfeld", creat în colaborare cu protagonistul acestuia, Jerry Seinfeld.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)