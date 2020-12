MAE: Timpi de aşteptare de aproximativ două ore la graniţa dintre Austria şi Ungaria

15:20

Copreşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, afirmă că alianţa pe care o reprezintă şi-a asumat responsabilităţi importante, "ministere unde reforma este esenţială" şi că obiectivul principal al formaţiunii sale este să demonstreze că are capacitatea de a realiza "reforme majore în domenii mari"."Obiectivul nostru principal a fost să putem arăta că avem capacitatea de a face reforme majore în domenii mari şi importante pentru România şi că nu ne ferim de ministere considerate grele sau 'cu riscuri'. (...) Am fost acuzaţi că fugim de guvernare când nu a fost cazul, pentru că nu ne-a dat nimeni această ocazie. Acum, ne-au dat alegătorii un vot pentru a intra la guvernare şi l-am luat ca atare", a scris Cioloş, sâmbătă, pe Facebook.Referindu-se la Ministerul Fondurilor Europene, care a revenit URS PLUS în cadrul negocierilor, şi la Planul Naţional de Rezilienţă, el a afirmat că ele "sunt, de fapt, adevăratul Minister de Finanţe pentru următorii ani, dată fiind starea bugetului României cu un deficit mare". Liderul USR PLUS susţine că de atragerea completă şi investirea "cu cap" a banilor europeni depinde "relansarea economiei şi evoluţia locurilor de muncă".Dacian Cioloş a apreciat că priorităţile negociate şi de USR PLUS la nivel european se vor transforma în mari priorităţi de investiţii în România."Transporturile sunt probabil cel mai important 'şantier' al României, unde vom arăta că, dacă lucrezi cu eficienţă şi competenţă, poţi dinamiza proiecte de investiţii începute şi poţi deschide proiecte aşteptate de peste 30 de ani", a mai spus Cioloş.În ceea ce priveşte Cercetarea, un alt portofoliu care a revenit USR PLUS, el a arătat că aceasta a fost întotdeauna "sora săracă a Educaţiei", precizând, însă, că domeniul va fi unul prioritar pentru că de el depind multe sectoare economice de vârf."Cercetarea a fost întotdeauna sora săracă a Educaţiei. Vom arăta că acest domeniu e de fapt unul prioritar, pentru că de cercetare depind multe sectoare economice de vârf la ora actuală. Evoluţia digitalului, a Sănătăţii şi a unor industrii depinde de capacitatea de inovare şi de punerea în practică a rezultatelor. Digitalizarea este deja una dintre priorităţile europene care poate aduce investiţii serioase în România, iar recenta înfiinţare a unei agenţii europene pentru securitate cibernetică care va avea sediul în România arată că suntem deja pe un drum bun", a arătat Cioloş.Cu privire la ministerul Economiei, Dacian Cioloş a spus că această instituţie va trebui să intre într-un "dialog constant" cu antreprenorii."Ministerul Economiei, împreună cu antreprenoriatul şi turismul, trebuie să intre într-o cu totul altă logică decât cea de până acum. Una de dialog constant cu antreprenorii, unde prioritară e repornirea activităţii pentru sectorul HoReCa şi de Turism care are capital românesc consistent şi e afectat de criza pandemică. Sunt multe locuri de muncă care depind de acest minister şi de performanţa viitorului ministru", a conchis Cioloş. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Simona Aruştei)