Mihai Trăistariu a ajuns la fundul sacului: „De patru zile pun gresie încontinuu „

10:40

O asistentă din Alaska s-a confruntat cu probleme serioase după ce i-a fost administrat vaccinul anti-Covid Pfizer. Femeia a făcut o reacție alergică severe și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Marți seară, o asistentă […] The post Ce a pățit o asistentă după ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer? Reacțiile adverse au apărut după 10 minute appeared first on Cancan.ro.