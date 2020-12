Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn

16:00

După prima zi de Crăciun, Austria intra în a treia carantină totală. Guvernul austriac a anunțat vineri că va institui carantina totală începând cu 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, până pe 24 ianuarie. […] The post Austria intră în carantină totală! Măsura se aplică din a doua zi de Crăciun appeared first on Cancan.ro.