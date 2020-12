Coronavirus: Canada depăşeşte pragul de 500.000 de contaminări

23:10

Pelicula "Împreună", în regia Almei Buhagiar, producţie UNATC, a câştigat, sâmbătă, Marele Premiu la cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Studenţesc CineMAiubit, în cadrul unei ceremonii care a avut loc online şi a putut fi urmărită pe pagina de Facebook a evenimentului. "O dramă contemporană cu multiple puncte de vedere, filmul mizează pe abilitatea publicului de a lega toate aceste elemente într-un mod foarte precis. Apreciind acurateţea observaţiei în fiecare secvenţă, care brodează pe un scenariu întocmit cu grijă, 'Împreună' este un debut regizoral puternic", au apreciat membrii juriului.Premiul "Cristian Nemescu" pentru regie a fost acordat peliculei "Boredom", regia Alica Bednarikova, producţie VSMU, Slovacia. "Pentru cel mai original şi experimental film din această competiţie, cu un punct de vedere regizoral ieşit din tipare. Jucându-se cu structura filmului, regizoarea reuşeşte să păstreze echilibrul just între tristeţe şi comic. Viziunea regizorală constantă de-a lungul filmului reuşeşte să răstoarne în cele din urmă lumea cu susul în jos, în cel mai neaşteptat mod cu putinţă", au afirmat membrii juriului.Premiul "Lucian Pintilie" pentru cel mai bun film românesc, a fost acordat peliculei "Vânătoarea de cerbi" regia Andrei Olănescu, producţie UNATC. "Juriul este încântat să acorde Premiul pentru cel mai bun film românesc lui Andrei Olănescu şi filmului său încântător 'Vânătoarea de cerbi'. Juriul a fost impresionat de minimalismul epic şi de modernismul emoţional al acestui film. Andrei a reuşit să construiască cu grijă o juxtapunere cu greutate, plasând o dramă emoţionantă într-una dintre cele mai macho posibile situaţii. Un foarte bun debut regizoral", a fost motivaţia juriului.Filmului "Vânătoarea de cerbi" i-a fost decernat şi Premiul preşedintelui Uniunii Cineaştilor din România, care a apreciat că pelicula "impresionează prin umanism şi o sensibilă observaţie într-o relaţie în care fiul abandonat îşi întâlneşte tatăl. O vânătoare pretext pentru iertarea fiului. O vânătoare care nu va avea loc, fiindcă un cerb are alături un pui! Regizorul dovedeşte cu acest film o surprinzătoare maturitate".Distincţia rectorului UNATC a revenit filmului "Venim pe rând şi mergem pe sărite", regia Mihnea Toma. "Un film limpede, pe o temă profundă, ca o apă curată şi adâncă, beneficiind de o imagine de excepţie. O operă cinematografică încântătoare, plină de umor, care învăluie tradiţia într-o privire tandră şi respectuoasă. 'Venim pe rând şi plecăm pe sărite' este un film semnat de o echipă tânără care merită aplauzele noastre: Mihnea Toma (regie), Beatrice Păun (imagine), Mihai Dumitrache (montaj şi sunet)", se arată în motivaţie.Premiul Criticii a revenit filmului "Doi fără", regia Miruna Minculescu, producţie UNATC, "pentru rigoarea mizanscenei în adâncime, susţinută de imaginea neliniştitoare creată de operatorul Barbu Niţelea". Juriul festivalului, care i-a avut în componenţă pe regizoarea, producătoarea şi iniţiatoarea de festivaluri Suzy Gillett (UK) - preşedinte; criticul şi istoricul de film Janka Barkoczi (Ungaria); actriţa Alina Grigore; organizatoarea festivalului Early Bird Sofia, Nora Angelova (Bulgaria); regizorul Andrei Gruzsniczki; monteurul de film şi profesorul Davor Svaic (Croaţia) şi directorul de fotografie Tudor Vladimir Panduru, au mai acordat premiile:- Premiul "Cătălin Cocriş" pentru scenariu - "Greetings from Nigeria", scenariu Peter Hoferica (VSMU, Slovacia);- Premiul "Paul Călinescu pentru cel mai bun documentar - "Venim pe rând şi mergem pe sărite", regia Mihnea Toma (UNATC);- Premiul "Ion Bostan" pentru cel mai bun documentar românesc - "My Friend", regia Marin Cumatrenco (UNATC);- Premiul "Victor Iliu" - "Urşii", regia Alin Duruian (UNATC);- Premiul pentru cel mai bun film de animaţie - "No!", regia Christian Kauffmann, (Filmakademie Baden-Württemberg, Germania);- Premiul "Ion Truică" pentru cel mai bun film românesc de animaţie - "Sisiphescu", regia Maria Simina Dimancea (UNATC);- Premiul de imagine pentru film românesc - "Vânătoarea de cerbi", imagine Cătălin Rugină (UNATC);- Premiul "Andrei (Otto) Toncu" pentru sunet în film românesc - "9 Balloons", sunet Anthony Andrei, Alex Babliuc, David Buciuta, Mihai Dumitrache, Cătălin Furtună, Andrei Georgescu, Alex Harabagiu, Alex Măgureanu, Andrei Petcu, Magdalena Scurtu, Vlad Taină Popa, Ştefan Tomescu;- Premiul de montaj pentru film românesc - "Being a Bee", montaj Ferenc Medve (Universitatea Sapientia Cluj);- Premiul Romanian Society of Cinematographers - "The Swings", imagine Alfred Marvanov (Academy of theatre and film N.S. Mihalkov, Rusia);- Premiul de interpretare feminină - Raya Mironova şi Polina Vetlugina pentru filmul "Six Hours" (Moscow New School of Cinema, Rusia);- Premiul de interpretare masculină - Santiago Barzi pentru filmul "Chinese Wall" (UCINE, Argentina);- Premiul "Nina Behar" - "The Swings", regia Anastasia Ostapenko (Academy of theatre and film N.S. Mihalkov, Rusia);- Menţiune specială a juriului - "I Am You Are", regia Natalia Dolgowska (Andrzej Wajda Film School, Polonia);- Menţiune specială a juriului - "Burned", regia Fatemeh Mohamadi (Iranian Youth Cinema Society, Iran);Evenimentul, care a putut fi urmărit online din orice colţ al lumii în perioada 15-19 decembrie, a fost organizat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale'' Bucureşti (UNATC) şi Fundaţia Cinemaiubit, având ca principal partener platforma CINEPUB.RO, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei (CNC), al Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), DACIN SARA - Drepturi de autor în cinematografie şi audiovizual şi ICR.CineMAiubit a luat fiinţă în 1996, la iniţiativa Elisabetei Bostan, decanul de atunci al Facultăţii de film şi preşedintele Fundaţiei Cinemaiubit, şi este, încă de la debut, mai mult decât un festival, acţionând ca o platformă educaţională cu rol de catalizator în educaţia universitară cinematografică.De-a lungul timpului, CineMAiubit a premiat nume care ulterior au devenit pilonii de bază ai filmului românesc contemporan: Cristian Mungiu, Călin Peter Netzer, Corneliu Porumboiu, Adina Pintilie, Ivana Mladenovic, Iulia Rugină, Cătălin Mitulescu, Cristian Nemescu, Tudor Cristian Jurgiu, Dana Bunescu, Marius Panduru sau Oleg Mutu.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost partener media al evenimentului. 