Coronavirus: Bulgaria intenţionează să înceapă campania de vaccinare pe 27 decembrie

10:50

Preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a declarat, pentru AGERPRES, că 2020 a fost un an atipic şi complicat, în care FRR a reuşit totuşi să realizeze obiectivele care au fost posibile, rămânând totodată sceptic în privinţa unei schimbări în 2021 în contextul pandemiei."A fost un an atipic, complicat şi greu, dar cred că ne-am adaptat din mers şi am reuşit să finalizăm toate punctele care au fost posibile în condiţiile date. Nici anul următor nu pare că va fi unul uşor, pandemia îşi va pune amprenta pe începutul său cu siguranţă, dar sperăm să revenim cât mai aproape de normalitate spre mijlocul lui 2021. Pentru noi, primordială este campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2023, iar toate eforturile federaţiei vor fi concentrate în acest sens. Nu vom neglija nici echipele naţionale de juniori, nici competiţiile interne. Sunt încântat că am reuşit la finalul acestui an să avem un cantonament de pregătire atât pentru naţionala de seniori, cât şi pentru naţionalele Under-20 şi Under-18. O astfel de acţiune readuce puţin senzaţia firescului anterior, dă speranţă că lucrurile se vor reaşeza pe făgaşul familiar încetul cu încetul. Din punct de vedere al echipei naţionale am rămas cu un meci restanţă, cu Belgia, care trebuia să se joace în noiembrie, dar din păcate Federaţia Europeană a amânat toate partidele. Şi la nivel de echipe naţionale de juniori tot programul competiţional a fost dat peste cap şi practic nu s-a mai respectat foarte mult din ce avem plănuit pentru acest an. Sunt bucuros că am reuşit să fim al doilea sport care a reluat la nivel intern competiţiile, după perioada grea de la începutul anului. Este îmbucurător că am reuşit ca primul eşalon, atât campionatul - SuperLiga CEC Bank, cât şi Cupa României, să se termine pe teren. De asemenea şi al doilea eşalon valoric a avut finala în urmă cu câteva săptămâni. Consider că este extrem de important pentru jucători, pentru moralul lor, să poată să îşi încheie anul competiţional evoluând pe teren, cu toate măsurile de rigoare", a declarat Petrache. Întrebat cum a ajutat federaţia sportivii să treacă peste perioada dificilă în contextul pandemiei de COVID-19, Petrache a spus: "Aşa cum am spus, a fost un an deosebit, în care, împreună cu colegii din federaţie şi din cluburi, am reuşit să ne adaptăm şi să depăşim toate provocările şi dificultăţile, respectând mereu noile reguli impuse. Am avut o serie foarte lungă de workshop-uri, atât pentru jucători, cât şi pentru antrenori, ştiu de asemenea că toate cluburile au făcut eforturi de a găsi căile cele mai potrivite pentru a traversa perioada cu cât mai puţine urmări negative. Ţin să le mulţumesc pe această cale pentru că ţin vie flacăra în pandemia de COVID-19. Ne-am străduit să reluăm întâlnirile sportive cât de repede s-a putut, tocmai pentru a-i sprijini să îşi reia activitatea şi pentru a le ridica moralul". Referitor la impactul pandemiei asupra rugby-ului românesc, Petrache a amintit de retragerea echipei echipei Gloria Buzău din SuperLiga din cauza deciziilor autorităţilor locale."Din păcate chiar la începutul pandemiei o echipă din SuperLiga CEC Bank, Buzău, s-a dezintegrat din cauza deciziilor luate de autorităţile locale în ceea ce priveşte priorităţile de finanţare. Dacă adăugăm şi faptul că CSM Bucureşti, care era deţinătoarea Cupei României şi a Cupei Regelui, a desfiinţat echipa de seniori cu un an înainte, nu putem spune că au fost un an foarte pozitiv din acest punct de vedere. Pe de altă parte, acum ne-am cunoscut mai îndeaproape prietenii adevăraţi, cei care strâng rândurile la nevoie. Am întărit relaţiile cu partenerii, care au fost şi sunt în continuare alături de noi, găsind sprijin unii la alţii, fapt care, departe de a mă surprinde, mi-a confirmat ca încă o dată că rugbyul aduce mereu lângă el oameni cu adevărat deosebiţi", a spus preşedintele FRR. Petrache a precizat că adaptabilitatea la condiţiile impuse de pandemie ar putea constitui un aspect pozitiv al acestei perioade: "Ca aspect pozitiv aş nominaliza eforturile de digitalizare ale FRR, în limita fondurilor şi resurselor pe care le avem, şi faptul că am reuşit să lansăm o platformă ultramodernă prin care să fim conectaţi în permanenţă cu sportivii şi cu antrenorii, punându-le la dispoziţie cele mai noi metode de pregătire. Mai avem în plan şi alte proiecte în acest sens pentru anul următor, direcţia legată de asta, pe care am apucat încă din 2013, rămânând esenţială. O concluzie pozitivă a putut fi trasă şi din felul în care ne-am demonstrat adaptabilitatea şi capacitatea de efort susţinut în condiţii de presiune şi stres maxim, colegii mei din federaţie şi de la cluburi fiind un exemplu în acest sens". O concluzie pozitivă a putut fi trasă şi din felul în care ne-am demonstrat adaptabilitatea şi capacitatea de efort susţinut în condiţii de presiune şi stres maxim, colegii mei din federaţie şi de la cluburi fiind un exemplu în acest sens".Referitor la obiectivele pe care Federaţia Română de Rugby le-a stabilit pentru 2021, Petrache a afirmat că primordială rămâne campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2023: "Obiectivul numărul unu este campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2023 a echipei de seniori, cât şi competiţiile de juniori la nivel european. Vom continua procesul de modernizare a competiţiilor interne şi vom pune în continuare accent pe jucătorii tineri. Toate acestea vor fi dublate de proceduri bine definite pentru a oferi tuturor siguranţa din punct de vedere al igienei şi sănătăţii, aceasta fiind una dintre responsabilităţile noastre prioritare de la începutul pandemiei. Ne-ar plăcea şi în acelaşi timp ne-ar şi ajuta foarte mult atragerea de noi parteneri pentru federaţie, însă suntem conştienţi că trebuie să ţinem cont de noile realităţi sociale". Preşedintele FRR şi-a manifestat încă o dată dorinţa ca federaţia pe care o conduce să preia administrarea Stadionului ''Arcul de Triumf'', astfel încât pregătirea pentru calificarea la CM să nu aibă de suferit."Şi nu în ultimul rând, 2021 trebuie să îndeplinească o dorinţă, atât a mea, dar şi a întregii suflări rugbystice din România, referitoare la Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf. El trebuie să revină la scopul său dat de înaintaşii noştri încă din 1913 - acela de a servi mişcarea rugbystică din ţara noastră. Templul Rugbyului Românesc trebuie să revină în grija federaţiei, astfel încât pregătirea pentru calificarea la Cupa Mondială să nu aibă de suferit. Trebuie să revină pentru ca viitorii 'Stejari' să se formeze, ca şi cei dinaintea lor, acolo unde le este locul, într-un adevărat cămin, care de această dată le permite să se pregătească la standarde internaţionale compatibile cu obiectivele setate. Asta mai ales în contextul în care ne-am depus candidatura pentru organizarea World Rugby U20 Championship, competiţie de înalt nivel care cere o baza sportivă pe măsură ca loc de desfăşurare. Trebuie să revină pentru ca partidele echipelor naţionale să aibă un spaţiu dedicat lor, mereu acelaşi, care respectă condiţiile impuse de organizatori. Trebuie să revină pentru ca suporterii să se reinstaleze acasă, după ce au susţinut cu răbdare eforturile de aproape zece ani ale Federaţiei Române de Rugby pentru implementarea proiectului de modernizare. Trebuie să revină ca un omagiu adus trecutului său şi ca un vot de încredere pentru viitorul care i se aşterne înainte", a mai spus Alin Petrache. La 4 decembrie 2020 a avut loc recepţia stadionului de rugby ''Arcul de Triumf'' din Bucureşti, care a fost refăcut printr-un proiect realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. Arena, una dintre cele mai vechi ale Capitalei, a fost selectată pentru a face parte din programul de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în contextul Campionatului European de fotbal 2020, Stadionul Naţional "Arcul de Triumf".La finalul lunii aprilie a acestui an, România şi-a depus candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial de rugby Under-20 din anul 2022, care este cea de-a doua competiţie ca importanţă după Cupa Mondială.Pe plan sportiv, echipa naţională de rugby a României s-a menţinut în 2020 pe acelaşi loc, 19, în clasamentul mondial realizat de World Rugby.În Rugby European Championship 2020, România a înregistrat un bilanţ modest, o victorie şi trei înfrângeri, urmând să dispute în prima parte a anului viitor restanţa cu Belgia. ''Stejarii'' au învins Spania, cu 24-7, acasă, dar au pierdut cu Georgia (13-41), Portugalia (11-22) şi Rusia (25-32), toate trei în deplasare.